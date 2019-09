vor 7 Min.

Auch Hotels im Landkreis spüren die Wiesn

In München sind die Hotels während des Oktoberfests ausgebucht. Sogar im Augsburger Landkreis mieten sich Besucher ein – aber die Nachfrage schwankt dieses Mal.

Von Daniel Weber

16 Tage im Jahr herrscht in München Ausnahmezustand, wenn Ende September alljährlich mehrere Millionen Besucher auf das Oktoberfest strömen. Vergangenes Jahr zog es 6,3 Millionen Feierwütige an die Theresienwiese. Besucher, die auch irgendwo schlafen müssen. Während in München längst kein Hotelzimmer mehr frei ist, Privatzimmer gegen hohen Aufpreis vermietet werden, sieht die Situation im Landkreis Augsburg entspannter aus. Die Nachfrage ist dennoch deutlich zu spüren.

Im Königsbrunner Hotel Zeller zum Beispiel hat Hotelleiterin Gundi Mitzel dieses Jahr besonders viele Italiener zu Gast, die das Spektakel in München nicht verpassen wollen. „Die sind aber nur samstags und sonntags da“, sagt sie. Schließlich müssten sie acht bis neun Stunden mit dem Bus anreisen. Für das vergangene erste und auch das kommende zweite Wiesn-Wochenende sei das Hotel ausgebucht und die freien Zimmer am dritten Wochenende würden ebenfalls belegt sein.

Oktoberfest-Besucher aus Italien haben ein anstrengendes Programm

Die Gäste aus Italien haben offenbar keinen Erholungsurlaub gebucht: „Ich finde, es ist eine Tortur“, beschreibt die Hotelleiterin deren Reiseplanung. Abgesehen von der langen Hin- und Rückreise sei auch der Oktoberfest-Besuch sehr anstrengend. Am Mittag fahren Busse der Reiseveranstalter von Königsbrunn nach München und weil die Italiener keine Sitzplätze in den Bierzelten reserviert hätten, würden sie oft den ganzen Tag auf den Beinen sein. Beim Frühstück sähen dann viele von ihnen in ihren frisch erworbenen Maßkrug-Hüten und Wiesn-Shirts ziemlich mitgenommen aus.

Der weite Weg vom Hotel zum Fest und zurück hat für Mitzel einen großen Vorteil: „Auf den Zimmern gibt es bei uns keine Unfälle“, sagt sie. Während der Zeit zwischen dem letzten Bier und der Zimmertür nüchterten die Gäste wieder aus.

Dieses Jahr gibt es weniger Wiesn-Buchungen in dem Königsbrunner Hotel

Vor allem Gruppen von Firmen mieteten sich in ihrem Hotel für einen Wiesn-Besuch ein, berichtet Mitzel. Unter der Woche sei der Andrang dieses Jahr überraschend zurückgegangen. Das erklärt sich die Hotelleiterin mit der steigenden Anzahl von Hotels in München und der gesunkenen Wirtschaftskraft, gerade in Italien.

Auch das Hotel Krebs in Bobingen verzeichnet dieses Jahr weniger Wiesn-Tourismus. Inhaber Karlheinz Schubaur nennt es „ungewöhnlich“, dass sich für das erste Wochenende keine Oktoberfest-Besucher angemeldet haben. „Normalerweise buchen die Leute in den letzten Wochen vor dem Fest, wenn sie in München und Augsburg nichts mehr bekommen“, sagt er. Dass sie für die Wiesn kommen, merkt Schubaur auch, ohne nachzufragen: Viele säßen schon in Dirndl und Lederhosen beim Frühstück.

Vielleicht melden sich noch Kurzfristig einige Oktoberfest-Besucher

Warum der Andrang bei ihm dieses Mal bisher ausgeblieben ist, kann sich der Hotelchef nicht erklären. Er hoffe, dass sich die Situation an den kommenden beiden Wochenenden ändere und sich wie in den vergangenen Jahren noch kurzfristig einige Oktoberfestbesucher bei ihm melden.

Etwas anders sieht es zum Beispiel gerade in Horgau im Hotel Platzer aus. „Schon seit fünf Jahren übernachten zwei italienische Reisegruppen bei uns, die das Oktoberfest besuchen“, sagt der Inhaber Martin Platzer. „Sie fahren direkt von Italien auf die Wiesn und kommen danach zu uns ins Hotel.“

Die Gruppe, rund 50 Gäste, belebten das Hotel am Wochenende. Probleme mit Betrunkenen hatte aber auch Platzer bislang noch nicht. Warum die Reisegruppe sich damals das Hotel in Horgau ausgesucht hat, weiß der Inhaber bis heute noch nicht.

Grundsätzlich verzeichnet das Hotel mehr Anfragen während des Oktoberfests, allerdings nur von Reisegruppen. Einzelpersonen buchten nicht in Horgau, um von dort aus auf die Wiesn zu gehen.

