00:34 Uhr

Auch Kleine haben Größe

Mit ihrem traditionellen Frühjahrskonzert erfreut der Musikverein Untermeitingen die zahlreichen Zuhörer

Von Uwe Bolten

Nicht nur der Titel „Frühjahrskonzert“ deutete auf die Jahreszeit hin, sondern auch die Kleidung der aktiven Musiker des Musikvereins Untermeitingen. Die Jacken locker über die Stühle drapiert, präsentierten die Künstler unter der Leitung von Ortwin Schnabel einen bunten Frühlingsstrauß, der jeden Blasmusikfreund zufriedenstellen konnte.

Mit dem Einzugsmarsch der Ungarn aus „Der Zigeunerbaron“ startete das Konzert beschwingt. Erstaunlich war, neben der sauber vernehmbaren Trennung der Register, die überaus guten klanglichen Qualitäten der Imhofhalle. Warm und weich erreichten die Töne die rund 130 Zuhörer. Diese hörten bei „La Storia“ von Jacob de Haan die Widmung des Komponisten an Filmmusik-Star Ennio Morricone durch typische musikalische Phrasen heraus. So gefühlvoll wie „Träume der Nacht“ ertönten, dirigierte Schnabel die Musiker durch das Konzert. Solistin Christiane Frey ließ ihre Piccoloflöte, mit 30 Zentimeter Länge das kleinste Blasinstrument im Orchester, bei der Polka Caprice bravourös Kapriolen wie auf der Achterbahn erklingen. Dies hatte Gerlinde Bihler, die das Konzert moderierte, so auch vorhergesagt.

Im Gegenzug sorgten Bihler, Claudia Bucher und Florian Zeberl mit den größten Blasinstrumenten für Gänsehautmomente: Das Alphorn ist über zehnmal so lang wie die Flöte. Dreistimmig gespielt, ließen die Instrumente erahnen, warum sie im Freien über Strecken von fünf Kilometern zu hören sind. Beliebte Melodien aus dem Disney-Klassiker Dschungelbuch, dem Film „Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten“ und dem im Swing-Stil mit Boogie-Elementen versehenen „Alpenrock“ ernteten den Beifall des Publikums.

Herbert Klotz, Bezirksvorsitzender des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes Bezirk 13 (ASM 13), und dessen Stellvertreter Rudolf Simacek überreichten an Lisa Rodler (Trompete) und Sören Haphoff (Horn) die Bestätigungsurkunde über die abgelegte Bläserprüfung D2. „Die Freude am gemeinsamen Musizieren und Disziplin auf der Grundlage von Freiwilligkeit, wie es auf der Internetseite des Musikvereins zu lesen ist, ist ein Erfolgsrezept, dessen Ergebnis wir heute hören“, sagte Klotz und ergänzte anerkennend, dass aufgrund des Zeitgeistes freiwillige Prüfungen nicht mehr alltäglich seien. Mit dem Dank für das ehrenamtliche Engagement in einer aktiven musikalischen Gemeinschaft ehrte der ASM 13 langjährige Mitglieder des Vereins: Gerlinde Bihler (40 Jahre), Andrea Zeberl (25 Jahre) Lisa und Antonia Rump (15 Jahre).

Als weitere Treppenstufe auf dem Weg zu erfolgreichen Musikern wartete das Jugendensemble der Musikschule Lechfeld unter Martin Wiblishauser auf. „Letztes Jahr waren es noch 25 Mitspieler, heuer sind es knapp zehn. Deshalb haben wir uns mit Musikern aus dem Verein verstärkt“, sagte Wiblishauser. Das Ergebnis der musikalischen Bildung konnte sich hören lassen. In fünf Stücken malten die Jungmusiker eindrucksvolle Klangbilder, die von Polka bis Gospel reichten. Im Zusammenspiel mit dem großen Blasorchester bei den Zusagen ernteten beide Formationen zum Abschluss den verdienten Applaus, der ihnen für ihre intensive Probenarbeit und Interpretation der Stücke beim Konzert zustand.

Themen Folgen