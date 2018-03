vor 50 Min.

Auch Männer bekennen jetzt Farbe

Models zeigen in der Modenschau von Schöffel Mode+Sport die neuen Trends. Was im Frühjahr und Sommer 2018 angesagt ist.

Von Alisa Kollmannsperger

Mode spielt vor allem bei Frauen eine große Rolle. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass die meisten der rund 120 Gäste schon in den neuen und knalligen Trendfarben im Publikum saßen.

Insgesamt gibt es drei Modenschauen zum Thema Frühlings- und Sommermode, die von Angelika Kuhn organisiert wurden. Die einzelnen Outfits werden von Schöffel-Mitarbeiterinnen zusammengestellt. Die Parfümerie Haberstock stellte anlässlich der Modenschau Düfte vor, die zu den warmen Jahreszeiten passen. Außerdem verteilten sie kleine Präsente an das Publikum.

Die Moderatorin Bernadette Prinz führte das Publikum mit guter Laune durch alle drei Modenschauen. Die vier Models – drei Frauen und ein Mann – zeigten sehr unterschiedliche Looks. Die drei weiblichen Models standen stellvertretend für verschiedene Konfektionsgrößen: Karin für die Konfektionsgröße 38, Birgit für 40 und Dana für 44. Hermine Heineker aus Schwabmünchen wünscht sich noch einen anderen Modeltyp: „Ein Model Ü60 wäre super.“ Ihrer Meinung nach könnten die älteren Gäste sich dann besser vorstellen, wie die Mode tatsächlich an ihnen aussieht. Der vierte im Bunde war das männliche Model Pascal. So konnten sich auch die vereinzelten Männer im Publikum inspirieren lassen.

Die Farben für dieses Frühjahr sind bunt und knallig. „Die frischen Farben wirken wie ein Stimmungsaufheller – vor allem im wechselhaften Frühling“, sagt Prinz. Doch nicht nur die Frauen kleiden sich jetzt bunt: „Auch Männer bekennen in diesem Frühling Farbe.“ Der Schwabmünchnerin Elke Oley aus dem Publikum gefallen die bunten Töne besonders: „Ich trage sowieso sehr gerne knallige Farben – für mich ist es der perfekte Trend.“

Jeansstoffe werden neu erfunden

Passend zu den blühenden Pflanzen sind auch in diesem Jahr wieder Blumenprints angesagt. „Flowerpower lässt jedes Outfit frisch wirken“, so die Moderatorin. Blumenmuster gibt es auf fast allen Kleidungsstücken – egal ob Hose, Jacke oder Oberteil.

Dazu kann ein weiterer Trend kombiniert werden. Jeansstoffe werden neu erfunden: Vor allem weiße Jeanshosen, -jacken und -kleider sind angesagt. Außerdem werden Materialien wie transparente Stoffe, Velours, Leinen und leichte Baumwolle verwendet. Die zarten Materialien eignen sich perfekt für die wärmeren Tage. Zum ersten Mal wurde dieses Jahr auch der Lowa-Store von Schöffel eingebunden. Die Models präsentierten sportliche Outfits für jeden Tag. Die Outleisure-Kollektion, die Outdoor und Alltag verbindet, kam beim Publikum, wie bei Ingrid Haag aus Schwabmünchen, gut an. „Die sportlichen Outfits in Kombination mit einer gemusterten Bluse wirken lässig und modisch“, sagt Haag.

Doch nicht alle Gäste waren begeistert von der bunten Frühlingsmodenschau. Angelika Mayer aus Schwabmünchen fand die Kollektion für das Publikum Ü60 zu jugendlich. „Auch wenn die Stücke in größeren Größen vorhanden sind, ist der Stil einfach nicht für Ältere gedacht“, sagt Mayer.

Nach der Modenschau wurden drei Einkaufsgutscheine verlost. Die Gewinner und viele Gäste blieben nach der Modenschau noch im Geschäft – um zu bummeln und sich vielleicht ein neues Kleidungsstück für das Frühjahr zu kaufen.

