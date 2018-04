vor 49 Min.

Auch Pfarrer sind manchmal überfordert

Die Theateraufführung in Graben überzeugt die Zuschauer mit Spielfreude und Witz. Wie Schauspieler sogar körperliche Veränderungen in Kauf nehmen.

Von Uwe Bolten

Der Saal ist mit gut 120 Gästen gefüllt, der Musikverein Graben spielt beschwingte Melodien, die auf Frühling und das bevorstehende Lustspiel einstimmen. Der Klang einer heftig geschüttelten Kuhglocke schallt von Richtung Bühne in den Saal, der sich daraufhin langsam verdunkelt. Es ist wieder Theaterzeit in Graben. Spielort ist nicht das Kulturzentrum, sondern der Bürgersaal, der für das richtige Ambiente für das bodenständige Lustspiel „Hochwürden wird’s schon richten“ von Lothar Schieberle sorgt.

Das Ensemble der Theatergruppe des Musikvereins Graben bringt zum 30-jährigen Bestehen diesen Dreiakter mit zehn Schauspielern auf die Bühne. „Schon die Premiere war ein voller Erfolg. Das Publikum war von Anfang an dabei und hat es uns Schauspielern leicht gemacht, in den einzelnen Rollen zu bestehen“, sagt Schauspieler und Regisseur Volkmar Angerer. Pfarrer Simon Böcklein (gespielt von Rainer Echter) lernt im Laufe des Abends seine resolute Haushälterin Brunhilde Altmann (Biggi Hiebl) von verschiedenen Seiten kennen, wiederholt ärgert er sich über den unpünktlichen Kirchendiener Otto Schnitzlein (Volkmar Angerer) oder die Ansprache des in seinem Haushalt lebenden Findelkindes Lieschen Becker (Eva Fendt).

Der Pfarrer im Blickpunkt weiblicher Attacken

Böcklein ist ein geduldiger Kirchenmann, der versucht, es allen Gemeindemitgliedern recht zu machen. So auch den Bauern Felix Frischbier (Ulli Gerum) und Oskar Kalbfuß (Oliver Maier), die nach dem Besuch eines Viehmarkts in Schwierigkeiten geraten sind. Selbstverständlich, das gehört zu einem Lustspiel, spielen die Ehefrauen der Bauern eine gehörige Rolle. Elli Frischbier (Edith Wittstock) und Erna Kalbfuß (Lydia Eiser) haben ebenfalls den Pfarrer im Blickpunkt ihrer weiblichen Attacken. Als Barbesitzerin Lilli Hochmuth (Steffi Scholz) im kleinen Dorf ankommt und Lehrer Wendelin Fiffikus (Alexander Hirsch) von den beiden Bauern zu einem Rechenwettkampf aufgefordert wird, gerät Pfarrer Böcklein immer weiter zwischen die Fronten seiner Gläubigen sowie zwischen Spiritualität und flüssigem Geist.

Auch wenn die ein oder andere Pointe am Stammtisch kein Schenkelklopfen auslöst, avancieren sie doch durch die starke schauspielerische Leistung zum Salz in der Suppe dieses Lustspiels. Rainer Echter schenkt dem Pfarrer mit seiner unnachahmlichen Mimik die für diese Rolle gewünschte Authentizität im alltäglichen dörflichen Wahnsinn. Dafür hat er sich sogar real eine Tonsur rasieren lassen. An Komik nicht zu überbieten ist es, wenn er sich an dieser Stelle des Kopfes „die Haare rauft“. Eva Fendt spielt die Rolle des naiven Findelkindes erfrischend ehrlich und schnörkellos, Biggi Hiebl erfüllt grandios als Haushälterin alle Klischees, die der Zuschauer mit einer dominanten und grundherzlichen Frau im gesetzten Alter verbinden kann. Ulli Gerum und Oliver Maier interpretieren die Bauern sehr überzeugend in ihrer charakterlichen Mischung aus Witz, Schläue und schlechtem Gewissen; mit Edith Wittstock und Lydia Eiser als Ehefrauen finden sie die zum Teil polternden, aggressiven und dennoch liebevollen und gutmütigen Gegenspielerinnen.

Keine kleine Rolle für den Kirchendiener

Das junge Paar, das in keinem Lustspiel fehlen darf, wird in dieser Spielzeit von Steffi Stolz und Alexander Hirsch gespielt. Die frischen Frühlingsgefühle zwischen der erfahreneren jungen Barbesitzerin und dem manchmal in Lebenserfahrung gekonnt tölpelartig gespielten Lehrer überzeugen und lassen den Gedanken über deren Zukunft freien Lauf. „Wenn ich Regie mache, spiele ich keine großen Rollen mehr“, sagte Volkmar Angerer im Vorfeld. Seine Interpretation des Kirchendieners hat allerdings mit einer kleinen Rolle nichts zu tun. Mit dem Zentralthema eines Leitersturzes belebt Angerer die zentrale Figur für die Klamauk-Elemente gekonnt mit Leben und starker Präsenz. Durch häufigen Szenenapplaus zeigt das Publikum, wie sehr das Stück und die Schauspieler gefallen. Diese wiederum kämpfen häufig versteckt damit, nicht selber ins Lachen zu verfallen, so komisch wirken einige Szenen.

Die noch folgenden drei Aufführungen (Freitag und Samstag, 19.30 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr, im Bürgersaal) werden ebenfalls von Uta Plasse als Souffleuse, die bisher nicht viel zum Einsatz kam, sowie Melanie Stelzer in der Maske und Daniel Müller am Ton unterstützt. Über allen organisatorischen Abläufen wacht die von allen liebevoll als „Theatermama“ bezeichnete Karin Gerum.

