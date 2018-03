vor 20 Min.

Auch in Mittelneufnach fließt künftig Staudenwasser

Zunächst übernimmt der Zweckverband die technische Betriebsführung. Das Förderkontingent reicht noch aus.

Von Walter Kleber

Schritt für Schritt übernimmt der Zweckverband Stauden-Wasserversorgung bis zum Jahr 2021 die bislang noch eigenständige Wasserversorgung der Gemeinde Mittelneufnach. Nach der Übernahme der technischen Betriebsführung zum 1. Oktober 2018 ist die Vollversorgung mit Staudenwasser für den 1. Januar 2019 geplant. Der Kernort Mittelneufnach ist bisher noch ein weißer Fleck auf der Versorgungslandkarte des Zweckverbandes. Der Ortsteil Reichertshofen hingegen, der auch die Zentrale mit Wasserwerk, Bauhof und Verwaltung beherbergt, war vor 50 Jahren als damals noch selbstständige Gemeinde einer der sieben Gründungsväter des Staudenwasserverbandes.

Vor die Entscheidung gestellt, die eigene, in die Jahre gekommene Wasserversorgungsanlage von Grund auf zu ertüchtigen, oder den Anschluss an den Staudenwasser-Zweckverband zu suchen, entschied sich der Gemeinderat im Herbst 2017 einstimmig dafür, im Reichertshofener Wasserwerk einen Antrag auf Vollmitgliedschaft zu stellen. Ein Notverbund, der bei kurzfristigen Engpässen, Reparaturen oder kleineren Störungen immer wieder in Anspruch genommen wird, besteht bereits seit 1997. Auch personelle Unterstützung im Nachbarort leisteten die Wassermänner aus Reichertshofen bei Bedarf schon – auf dem kleinen Dienstweg und gegen Kostenersatz. Jetzt wird die Zusammenarbeit auf ein neues Fundament gestellt.

Jetzige Lösung spart viel Geld

Die Ertüchtigung des Brunnenhauses, die Ausstattung mit neuer Technik und der Neubau des Hochbehälters in Mittelneufnach hätte nach der Kostenschätzung eines Fachbüros rund 1,3 Millionen Euro verschlungen. In dieser Kalkulation ist auch der Einbau einer Aufbereitungsanlage enthalten. Deutlich günstiger, so Staudenwasser-Werkleiter Armin Drexl kürzlich im Gemeinderat, komme der Ausbau der Notverbundsleitung und der Bau eines neuen Übergabeschachtes an der Schnittstelle zwischen Reichertshofen und Mittelneufnach. Dafür müsse „nur“ mit rund 600000 Euro kalkuliert werden. Die eigenen Brunnen und der Hochbehälter werden dann stillgelegt, Staudenwasser wird in das Mittelneufnacher Leitungsnetz eingespeist.

Neben dem finanziellen Aspekt gibt es noch ein weiteres Kriterium, das die Mittelneufnacher Räte dazu bewogen hat, beim Zweckverband offiziell einen Antrag auf Vollmitgliedschaft zu stellen: Der Bauhof-Mitarbeiter der Gemeinde, der auch als Wasserwart tätig ist, geht im Herbst in den Ruhestand. Eine Nachbesetzung einschließlich einer fachlichen Qualifizierung des Nachfolgers wäre unumgänglich geworden, zumal die Betreuung der Mittelneufnacher Wasserversorgung vom 2017 gestarteten gemeinsamen Bauhof der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Stauden ausdrücklich ausgenommen ist. Diese Lücke füllen jetzt nahtlos die Mitarbeiter des Staudenwasser-Bauhofes.

Mittelneufnach muss sein Netz bis 2020 ertüchtigen

Die technische Betriebsführung ist bis zum Jahresende 2020 befristet. Bis zu diesem Zeitpunkt muss Mittelneufnach das eigene Wasserleitungsnetz ertüchtigen – eine Grundvoraussetzung für die beantragte Vollmitgliedschaft. Während der Dauer der Betriebsführung ist der Verband befugt, sich einen Einblick in die gesamte Wasserversorgung zu verschaffen und unmittelbar Einfluss auf alle erforderlichen Maßnahmen zu nehmen.

Die rund 50000 Kubikmeter Trinkwasser, die der Ort Mittelneufnach im Jahr an seinen 320 Abnahmestellen benötigt, kann der Zweckverband verkraften. Obwohl das Förderkontingent von jährlich 2,55 Millionen Kubikmetern nahezu ausgereizt ist, sei laut Armin Drexl noch Spielraum vorhanden, um Mittelneufnach zu beliefern: „Wir stellen fest, dass in den vergangenen Jahren im Abnahmeverhalten unserer Tarif- und Vertragskunden im Verbandsgebiet ein leichter Rückgang zu verzeichnen ist.“ Bis zum Jahr 2027 ist dem Zweckverband von den Aufsichtsbehörden die jährliche Fördermenge von 2,55 Millionen Kubikmetern garantiert. Bereits 2025, so Werkleiter Armin Drexl, werde mit einer geologischen Neubeurteilung der Stauden-Wasserversorgung begonnen.

Themen Folgen