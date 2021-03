15:38 Uhr

Auch so geht Bauen im Dorf: In Langenneufnach steht ein Haus im Haus

Alt und neu kombiniert: So sieht der Eingangsbereich vom "Haus im Haus" in Langenneufnach aus.

Plus Das Wohnzimmer in der ehemaligen Scheune, die Küche im alten Stall: Eine Familie baut den ehemaligen Wirtschaftstrakt eines Bauernhauses in Langenneufnach aus.

Von Maximilian Czysz

Renate Schiegg und Roman Ströbel aus der Schweiz haben sich in Langenneufnach einen ganz besonderen Wohntraum erfüllt: Sie haben den ehemaligen Stall und die Scheune des elterlichen Bauernhauses ausgebaut. Entstanden ist ein einzigartiges Haus im Haus. Es zeigt: Baukultur im Dorfkern lässt sich erhalten.

Wer es nicht weiß, wird den Wohntraum nicht sofort entdecken: Er verbirgt sich hinter der alten Fassade des Wirtschaftstraktes, der sich ganz schwäbisch an das ehemalige gemauerte Wohnhaus schließt. Dort wohnt Philomena Schiegg, die Mutter von Renate Schiegg. Sie ist froh und stolz, dass der alte Bestand nicht abgerissen wurde und nun eine Umnutzung als Wohnung entstanden ist. An so manchen Wochenenden treffen sich jetzt in gemütlicher Runde Familie und Freunde. „Das ist uns sehr wichtig“, sagt Renate Schiegg, die mit dem „Haus im Haus“ einen Denkanstoß geben will: „Ich sehe in vielen Staudendörfern rundum immer wieder, wie alte Bauernhäuser verunstaltet werden.

Hinter dem großen Scheunentor verbirgt sich der Ausbau. Bild: Marcus Merk

Im schlimmsten Fall verschwinden die alten Gebäude und damit auch der schwäbische Baustil und der Dorfcharakter“, sagt Renate Schiegg. Das „alte Glump“ wird abgerissen. Es geht aber auch anders.

Fensterfront verbirgt sich hinter einem Scheunentor

Die Schieggs haben alt und neu kombiniert. Bautechnisch wurden sie von einem Architekten aus Grimoldsried unterstützt. Hinter dem großen Holztor der Scheune kommt eine etwa 14 Quadratmeter große Fensterfront zum Vorschein: Sie verbindet außen mit innen. Sie bringt viel Licht in den Wohnraum, dessen zentrales Element ein großer Tisch für viele Gäste ist. Früher wurde dort Gras für die Kühe abgeladen.

Durch große Fensterflächen erhält der Wohnraum in der ehemaligen Scheune viel Licht. Bild: Marcus Merk





Den Charakter im großen Raum bestimmen alte abgeschliffene und gebürstete Balken und die rustikal wirkenden Wände. Sie haben ihre ursprüngliche Optik behalten – nicht Rauputz oder Raufasertapete, sondern Vollziegel und Stein. In den Wänden stecken noch alte handgeschmiedete Haken, an denen früher Geräte und Werkzeuge aufgehängt wurden. Auch eine Seilrolle erinnert an den ehemaligen Stall. Einen besonderen Akzent im Wohnzimmer setzt ein großformatiges Gemälde mit kräftigen Farben. Gemalt hat es die Mutter von Roman Ströbel - sie hat die Musiker der Band verewigt, die in der Schweiz zu ihrem 50. Geburtstag spielten.

Im alten Silo windet sich eine Treppe nach oben

Fast wie Kunst wirkt auch ein Schriftzug in der Ecke gegenüber: „Silo“ steht auf der grauen Wand aus Betonziegeln, in der das Abluftrohr des Holzofens verschwindet. Im früheren Silo windet sich jetzt eine Stahltreppe ins Obergeschoss, dem ehemaligen Heuboden. Dort sind eine Galerie mit einem offenen Holzregal, die Schlafzimmer und ein Bad untergebracht. Das Sonnenlicht, das auf den Holzboden fällt, kommt durch ein Fensterband in der Dachfläche. Eine kleine Luke in der Galerie erlaubt einen Blick nach unten. Im ehemaligen Strohstock sind jetzt Gäste- Kinderzimmer und Bad untergebracht. Früher haben dort die Kinder Verstecken gespielt.

Überall im „Haus im Haus“ stecken Erinnerungen. Im Eingangsbereich steht zum Beispiel eine 90 Jahre alte Holzbank, ein Erbstück von Roman Ströbels Großmutter aus der Schweiz. Die Erinnerungen machen das Projekt genauso einzigartig wie der an die Gegebenheiten angepasste Ausbau. „Es musste alles individuell gestaltet und gelöst werden“, sagt Roman Ströbel, der in der Schweiz als Landschaftsarchitekt arbeitet. Der 46-Jährige kann aber auch verstehen, wenn sich jemand für ein Fertighaus entscheidet. „Dann muss es halt schnell gehen.“

Handwerker und viel Herzblut stecken im Haus in Langenneufnach

Bei Renate Schiegg und Roman Ströbel dauerte es zweieinhalb Jahre, die Planungszeit nicht eingerechnet. Organisieren mussten sie in der Schweiz. Oft tief in der Nacht brachten sie ihre Ideen zu Papier und schickten sie dann in Form von Skizzen nach Deutschland. „Wichtig war, dass die Handwerker ein richtiges Gefühl für das Projekt hatten“, sagt Renate Schiegg, die als Gartenbauingenieurin arbeitet. Sie erinnert sich an viele anstrengende Wochenenden während der Bauphase.





Aus der Scheune wurde das Wohnzimmer. Bild: Marcus Merk

Wer sich für eine Sanierung entscheide, dürfe den Aufwand nicht scheuen. Viel Herzblut sei nötig gewesen. „Wir wollten ja stilgerecht so viel wie möglich erhalten“, sagt die 47-Jährige. Aus dem Wunsch nach neuem Wohnraum ist ein großer Wohntraum geworden.

Das Projekt in Kürze

Bauzeit: rund zweieinhalb Jahre

Architekt: Roland Rieger aus Grimolsried

aus Fläche: 190 Quadratmeter

Heizung: Öl und Holz

Kosten: Nicht höher als bei einem Neubau.

Garten: Wichtig beim Projekt war auch die Hofgestaltung, die die Familie selbst geplant und umgesetzt hat. "Die Aufenthaltsorte vor dem Haus, Sitzplätze im Grünen sind ein Muss, „bienen- und insektenfreundliche Pflanzen mit vielen Blüten und einzelne Wildhecken bieten uns nun grünen Wohnraum“, erklärt Renate Schiegg . Wildbirnen als Hochstammbäume nehmen das Raumvolumen des ehemaligen großen Landwirtschaftshofs auf.

Genehmigung: Der Ausbau einer Scheune zu einer Wohnnutzung stellte eine baugenehmigungspflichtige Nutzungsänderung dar. Es ist daher rechtzeitig ein Bauantrag über die Gemeinde beim Landratsamt Augsburg einzureichen. Die Bauvorschriften sind zu beachten (insbesondere Einhaltung der Abstandsflächen, brandschutzrechtliche Anforderungen, Nachweis der erforderlichen Anzahl an Stellplätzen, Einhaltung von Festsetzungen eines Bebauungsplanes etc.).

Fördermöglichkeiten: Seitens des Landkreises können Maßnahmen an Baudenkmälern gefördert werden (denkmalpflegerische Mehraufwendungen) – die Richtlinien des Landkreises Augsburg zur Förderung der Denkmalpflege sind in diesem Zusammenhang zu beachten. Wird in einer Gemeinde die Dorferneuerung durchgeführt, können in diesem Rahmen auch private Vorhaben gefördert werden, allerdings nicht seitens des Landkreises. Nähere Informationen dazu gibt es im Internet unter www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/foerderung/004011/.

