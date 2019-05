18.05.2019

Auf Bustour mit Walter Ranzmayr

KliK biete eine besondere Stadtführung

Seit vielen Jahren ist die Ranzmayr-Bustour eine der Attraktionen im Augsburger Kulturleben. Der Königsbrunner Kulturverein KliK bietet am 25. Juni wieder eine Fahrt mit Kabarettist Silvano Tuiach an.

Walter Ranzmayr verkörpert den „Augschburger“ in Reinkultur. Er bringt die Teilnehmer nicht an die schönen Ecken Augsburgs. Er führt durch die sogenannten „Glasscherbenviertel“ Kriegshaber, Bärenkeller und Oberhausen, Stadtteile mit Tradition und interessanten Kuriositäten wie dem ältesten Puff der Stadt, der meist überfallenen Filiale der Stadtsparkasse, der verrufensten Nachtbar. Abschließend folgt eine Fußexkursion durch eine „No-go-Area“ in Oberhausen/Hettenbach. Herr Ranzmayr kommentiert das Treiben auf der Straße in seiner gewohnt grantigen Art.

Karten für die dreistündige Tour sind bereits erhältlich, Anmeldung telefonisch bei Ursula Rost unter 0821/85137. Treffpunkt am Fahrtag ist um 14.30 Uhr an der Endhaltestelle der Linie 3 an der Inninger Straße in Haunstetten. (AZ)

