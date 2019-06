14:30 Uhr

Auf Rollen durch die Stadt düsen: Die Skate-Night findet wieder statt

In Schwabmünchen steigt nach langer Pause wieder eine Skate-Night in der Innenstadt.

In der Innenstadt steigt nach langer Pause wieder eine Skate-Night. Mehrere Straßen werden für die Veranstaltung gesperrt. Danach gibt es eine Party im Jugendzentrum.

Die Idee, eine Stadtmitte für Radfahrer, Skater, Inline-Skater, Rollstuhlfahrer, Einradfahrer zu sperren, ist nicht neu. Auch in Schwabmünchen fand bereits vor einigen Jahren ein solches Event statt. Durch den darauffolgenden Mantahinga-Longboard-Workshop hat sich die Stadt einen Namen in der Szene gemacht und viele besitzen seitdem ein Longboard, Skateboard oder weitere exotische Fortbewegungsmittel.

Der Jugendbeirat möchte diese Mehrgenerationen-Veranstaltung wieder organisieren und jung oder alt, klein oder groß, im Rollstuhl oder auf Inline-Skater auf die Straße bringen.

Skate-Night in Schwabmünchen findet am 29. Juni statt

Deshalb findet am Samstag, 29. Juni, wieder die Skate-Night statt. Von 19 bis 21 Uhr können alle Teilnehmer durch die Stadt rollen. Dafür werden einige Straßen im Zentrum gesperrt.

Im Anschluss daran können die Teilnehmer und Zuschauer im Jugendkulturzentrum U-Turn mit einer verdienten gekühlten Limonade bis zirka 22 Uhr anstoßen und die Skate Night ausklingen lassen. Die Veranstaltung wird mit einem kleinen Rahmenprogramm, wie einer Pumptrack-Bahn und Rampen für die Trickser sowie Musik auf einer Bühne am Jugendkulturzentrum für die Musikfreunde, abgerundet. Eine „Aftershowparty“ findet von 22 bis 24 Uhr im Jugendzentrum statt.

Die Strecke: Fuggerstraße (zwischen Goldschmid Winter und Raiffeisenbank), Raiffeisenstraße, Museumstraße und Ferdinand-Wagner-Straße sollen für die Skate Night abgesperrt werden und nur für rollende, nicht-motorisierte Fortbewegungsmittel zu Verfügung stehen.

Die Skate Night findet am Samstag, 29. Juni, von 19 bis 21 Uhr in Schwabmünchen statt. Von 21 bis 22 Uhr klingt das Event in der Museumstraße aus. Ab 21.15 Uhr werden die Straßen wieder für den Autoverkehr freigegeben – mit Ausnahme der Museumstraße. Die Aftershow findet von 22 bis 24 Uhr im U-Turn statt.

So verläuft die Skater-Strecke in Schwabmünchen. Bild: AZ Grafik

