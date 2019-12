15:32 Uhr

Auf dem Lechfeld herrscht Kulturpur - das Programm im Überblick

Die Vivid Curls Inka Kuchler und Irene Schindele spielen am 2. Februar in Graben.

Abwechslungsreich ist das neue Kulturprogramm in Graben. Neben Klassikern wie der Weinlese sind auch eine Impro-Show und Folkmusik der Vivid Curls zu hören.

Das neue Programm von Kulturpur Lechfeld für das erste Halbjahr 2020 steht nun fest. Die Besucher können sich auf eine abwechslungsreiche Zeit freuen. Ein Überblick:

Song & Book N˚5 am Sonntag, 19. Januar, im Büchereicafé im Kulturzentrum Graben. Anna Biedermann liest Auszüge aus einem guten Buch, dazu gibt es eine Auswahl von Hits der britischen Kult-Band Beatles. Mit Heiner Lehmann und Jonas Biedermann an der Gitarre, Bene Hartmann am Schlagzeug und Andi Scharf am Bass. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Der Eintritt beträgt acht Euro.

Poetry Slam #5 am Samstag 25. Januar, im Jugendhaus Graben. Zum fünften Mal treffen sich Poeten, um mit emotionalen und bewegenden Texten im poetischen Wettstreit anzutreten. Die Jury aus dem Publikum entscheidet, wer die Finalrunde erreicht und den Wettbewerb gewinnt. Organisiert wird der Slam von Matthias Schäfer, den Abend moderiert Jonas Biedermann. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Vivid Curls mit „… nicht müde werden!“ am Sonntag, 2. Februar, im Kulturzentrum. Die Vivid Curls Inka Kuchler und Irene Schindele stehen seit 17 Jahren für eine Mélange aus Liedermachersongs und Folkrockmusik. Sie verzaubern durch starke, teils in Allgäuer Mundart verfasste Texte, schöne Melodik und Gänsehaut erzeugenden Harmoniegesang. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass erfolgt ab 18.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 14 Euro.

Momentensammler special 2020 am Samstag, 23. Februar, im Kulturzentrum Graben. Fast schon familiären Charakter haben inzwischen die Konzerte der Momentensammler. Am Faschingssonntag spielt die Band einen Querschnitt aus ihrem umfangreichen Programm. Mit Nina Sirch, Bene Hartmann, Dieter Botzenhardt, Wolfi Weber und Andi Scharf sowie „special guest“ Heiner Lehmann an der Gitarre. Beginn ist um 19 Uhr, der Einlass erfolgt ab 18.30 Uhr. Der Eintritt beträgt zehn Euro.

"Notenlos durch die Nacht“ mit Andreas Speckmann & Bastian Pusch am Sonntag, 22. März, im Kulturzentrum Graben. Die beiden genialen Tastenspieler sind zum dritten Mal zu Gast in Graben, um sich ohne Noten, ohne Playback oder Hilfsmittel kunterbunt durch Klassik, Jazz, Musical und Pop zu improvisieren. Das Publikum darf per Zuruf mitbestimmen, was gespielt wird. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt beträgt zwölf Euro.

Birgit Linner und Roland Trescher sind am 24. April im Kulturzentrum Graben zu sehen. Bild: Frauke Wichmann

Isar148 Impro-Theater mit „Linner & Trescher“ am Freitag, 24. April, im Kulturzentrum Graben. In dieser Personality-Impro-Show mit Birgit Linner und Roland Trescher wird über die großen und kleinen Dinge des Alltags philosophiert und gezeigt, was die Menschen wirklich bewegt. Der große Mann und die kleine Frau improvisieren rasant und mit verblüffender Spiellust. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 14 Euro.

„Weinlese Jazz und Buch“ mit dem An’D Sharp Quintett & Matthias Wolff am Samstag, 9. Mai, im Kulturzentrum Graben. Schon zum 35. Mal gibt es in der Bücherei die besondere Buchempfehlung in geselliger Runde mit einer köstlichen Wein- und Käseauswahl, grooviger Live-Musik. „Special guest“ ist diesmal Sänger Matthias Wolff mit Songs von Sinatra & Co. Mit Anna Biedermann (Lesung), Wolfi Weber, Heiner Lehmann, Vicky Konrad, Hebbe Heim und Andi Scharf. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 20 Euro.

Sommerkonzert der Smokin’ Harmonists am Freitag, 10. Juli, im Büchereicafé im Kulturzentrum Graben. Hits und Schlager der vergangenen 100 Jahre reihen sich an Fußballhymnen und klassische Werke. Gesungen wird größtenteils a cappella, ganz ohne Elektrik, und natürlich barfuß. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Clowness Kristie Handel zeigt „Der Bücherschatz“. Bild: Frauke Wichmann

Büchereisonntage In Büchern schmökern, Kaffee und Kuchen genießen, gute Gespräche führen: Unter diesem Motto stehen die Büchereisonntage der Bücherei Graben. Von 13.30 bis 16.30 Uhr können in der Bücherei Graben die neuesten Erscheinungen geliehen und in Ruhe das gesamte Medienangebot der Bücherei erkundet werden, während den Kindern im 1. Stock des Kulturzentrums um 14.30 Uhr abwechslungsreiche Kindertheater dargeboten werden. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Den Auftakt macht am 26. Januar „Der Bücherschatz“ mit Clowness Kristie Handel. Der Bücherschatz ist ein clowneskes Theaterstück über die Faszination für Bücher, die Liebe zum Lesen und das humorvolle Aufeinandertreffen zweier Generationen. Oma und ihre Enkelin Glucks finden ein mysteriöses Buch, das sie auf eine wundersame Reise rund um die Welt schickt. Weiter geht es am 1. März mit „Der kleine Rabe Socke – Alles verlaufen“ mit dem Theater vom Rabenberg. Der kleine Rabe Socke soll eine dringende Nachricht von Frau Dachs an die Eule überbringen und das möglichst schnell. Doch auf dem Weg zur Eule gibt es so viele tolle Dinge zu bestaunen und entdecken, dass ihm die Zeit buchstäblich davonläuft. Am 29. März kommt „Prinzessin Piparella und die 24 Ritter“ mit dem Theater Knuth. (mili)

