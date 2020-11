vor 32 Min.

Auf den Bobinger Ölwiesen könnten bis zu 120 Wohnungen entstehen

Plus Der Stadtrat hatte jüngst beschlossen, das Areal in Bobingen wieder zu Grünflächen zurückzustufen. Jetzt gibt es einen neuen Vorschlag.

Von Anja Fischer

In einem Schreiben der Stadt Bobingen an die Grundstückseigentümer der sogenannten Ölwiesen, einem Areal an der Singold, ist von einer ökologisch hochwertigen und nassen Fläche die Rede. Deren Bebauung sei wegen der Erschließung des Untergrunds schwierig. Statt neues Bauland auszuweisen, sollten besser Baulücken im Ort nachverdichtet werden. Genau eine solche Baulücke im großen Stil sehen einige der Grundstückseigentümer und die Architektur Agentur in den rund 18.000 Quadratmeter großen Ölwiesen.

Mehr noch, sie sehen darin sogar eine Möglichkeit, Bobingens grüne Mitte, den Singoldpark, bis in den Süden der Stadt zu erweitern und für die Allgemeinheit zu öffnen. Architekt Josef Egger, einer der Partner der Architektur Agentur, hat mit seinem Team bereits in mehreren Städten solche Areale mit Modellcharakter und zahlreichen Auszeichnungen entwickelt. Er erklärt: „Unser Plan sieht vor, die Ölwiesen nicht so brachliegen zu lassen wie jetzt. Bei den Ölwiesen handelt es sich keineswegs um ökologisch wertvolle Grundstücke, sondern um intensiv genutzte Wiesen zur Tierfuttererzeugung.“ Das lasse sich auch belegen.

Wie eine Ausgleichsfläche geschaffen werden könnte



Mit dem Konzept des Architekturbüros lasse sich zumindest ein Teil hochwertig renaturieren – und damit auch die nötige Ausgleichsfläche für eine mögliche Bebauung schaffen. So soll zunächst einmal ein bislang versandeter Bachlauf wieder an die Singold angeschlossen werden und damit das Grundstück teilen. Die Fläche zwischen Bachlauf und Singold werde dann – analog zum bisherigen Singoldpark – nach dessen Vorbild ausgestaltet und sei somit ein ökologisch tatsächlich wertvolles Gemeingut.

Drei Bauareale sollen Renaturierung finanzieren

Finanziert werden könnte diese Renaturierung durch die Ausweisung von drei Bauarealen, die als Baugemeinschaftsprojekt entwickelt werden. Wie diese Bebauung genau aussehen könnte, das möchte Josef Egger gerne zusammen mit der Stadt und dem Stadtrat eventuell sogar mit Bürgerbeteiligung entwickeln, sofern er die Möglichkeit bekommt, seinen Plan im Stadtrat vorzustellen. Bisherige Vorsprachen in diese Richtung wurden seitens der Stadt Bobingen abgelehnt.

Allgemeinplatz in der Mitte

Wichtige Eckpunkte dabei sind nach Vorstellung der Architekten eine autofreie Wohnsituation à la Vogelsiedlung pro Areal mit einem Allgemeinplatz in der Mitte, Gemeinschaftsparkplätzen mit Carsharing- und Bikesharingangeboten und eine Wohnbebauung in Baugruppen als Baugemeinschaftsprojekt.

Die möglichen Häuser und Mehrgeschosswohnungen werden alle in einer CO 2 -neutralen leimfreien Holzbauweise erstellt. So entstehe ein klimaneutrales Wohngebiet. Bobingen als Klimaschutzstadt würde mit so einem innovativen Wohnungsbaumodell seine Ziele unterstreichen.

Singoldpark könnte erweitert werden

Dass bisherige Einzelbauanfragen abgelehnt wurden, verstehe er, meint Josef Egger. Ein Konzept, welches ein ganzes Baugebiet beinhaltet, sei ein ganz anderes Projekt. Zumal die Stadt Bobingen von einem solchen Plan nur profitieren würde: Die Erweiterung des Singoldparks gäbe es quasi für umsonst dazu. In einer Ecke des Areals gäbe es sogar noch die Möglichkeit für Allgemeinbauten wie einen Kindergarten. Der würde doch passen neben den neu gebauten 80 bis 120 möglichen Wohneinheiten, meint der Architekt.

Zusammenhängende Grünfläche im Bobinger Zentrum

Stadtbaumeister Rainer Thierbach betonte jüngst, wie schade es sei, dass in Bobingen die Baulücken nicht nachverdichtet werden. Karl Heiß, einer der Ölwiesen-Eigentümer, ist begeistert: „Es wäre super, dass Bobingen eine große zusammenhängende Grünfläche im Zentrum bekommt“, findet er. Dafür stelle er sein Grundstück gerne zur Verfügung. Auch er bezeichnet die bisherigen Einzelvorstöße als schwierig. Nun aber sei ein Konzept für das gesamte Areal erstellt. Darin sieht nicht nur Karl Heiß eine neue Chance, die neu bewertet werden müsste.

