Auf der Herrgottsruh rollen wieder die Kutschen

Das Fahrsport-Turnier in Mickhausen wird in diesem Jahr zum zehnten Mal ausgetragen.

Von Walter Kleber

Das beliebte Kutschenturnier bei der Herrgottsruhkapelle in Mickhausen feiert Jubiläum: Die Fahrsportveranstaltung – von Anfang an von Harald Forster aus Münster mit viel Herzblut organisiert – findet heuer zum zehnten Mal statt.

Eng mit eingebunden in die Organisation ist wie immer der rührige Förderverein der Herrgottsruhkapelle um seine Vorsitzende Margit Vogel. Mit einem großen Helferstab in Rücken sorgt der Verein für die Verpflegung der Teilnehmer und Besucher. Prächtige Rösser, blitzendes Zaumzeug und geschmückte Kutschen bestimmen am Sonntag, 1. September, wieder das Bild in der von Linden und Birken gesäumten Naturarena auf der „Herrgottsruh“ hoch über Mickhausen. Ab 11 Uhr warten auf die Freunde des Pferde- und Fahrsports wieder packende Wettfahrten durch den eng gesteckten Pylonen-Parcours, der den Kutschern und ihren Pferden ein Höchstmaß an Können, Konzentration und Geschicklichkeit abverlangt.

Mickhauser Turnier eignet sich für Fahranfänger und junge Pferde

Das Turnier ist laut Organisator Harald Forster auch und besonders für Fahranfänger und für junge Pferde geeignet, die einmal unter realen Bedingungen in den Fahr- und Kutschensport hinein schnuppern und erste Turniererfahrungen sammeln möchten. Die Wertung der Turnierrichter erstreckt sich auf vier Klassen: Großpferde und Ponys sind zugelassen – jeweils ein- und zweispännig gefahren. Bis zu 40 Starter (mehr lässt der Zeitplan nicht zu) werden zum Wettlauf gegen die Stoppuhr antreten und den Parcours unter Hufe und Räder nehmen. Harald Forster: „Für jedes Gespann ist eine Haftpflichtversicherung erforderlich, jeder Fahrer startet auf eigene Gefahr.“

Neben der Fahrtzeit werden auch eventuelle Fehlerpunkte für die Wertung heran gezogen. Die werden vom Turnierrichter vergeben, wenn ein Gespann einem der Markierungs-Pylonen zu nahe kommt und den auf der Spitze aufgesetzten Ball „reißt“. Bis zum späten Nachmittag sind auf dem eng gesteckten Hindernisparcours auf dem alten Schulsportplatz hoch über der Staudengemeinde packende Wettfahrten durch den Pylonenparcours geboten.

Anmeldungen sind bis Samstag, 31. August, 12 Uhr, unter Telefon (0173) 3737168 möglich.

