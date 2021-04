Auf diesem Golfplatz wird Königsbrunner Geschichte lebendig

Plus Ein Stück Königsbrunner Wirtschaftsgeschichte haben Mitglieder des Golfclubs Lechfeld wieder lebendig werden lassen: Sie legten auf ihrem Gelände einen Teil des Brennofens einer alten Ziegelei frei, die dort früher stand.

Dort, wo heute die Golfbälle fliegen, wurde früher hart malocht. Die Ziegelei Föll stand viele Jahre auf dem Gelände, das der Golfclub Lechfeld in Königsbrunn gepachtet hat. Viel erinnerte bislang nicht an die Vorgeschichte des Golfplatzes, doch das hat sich Anfang dieses Jahres geändert: Mitglieder des Golfclubs Lechfeld haben eine 36 Meter lange und fünf Meter hohe Mauer freigelegt, die an die Geschichte der Ziegelei erinnert, die von 1899 bis 1960 existierte.

Die Geschichte der Ziegelei Föll 1 / 7 Zurück Vorwärts Die Ziegelei Föll existierte von 1899 bis 1960. Schon um 1845 gab es dort die ersten Ziegelöfen, 1899 erwarb Friedrich I. Föll den Betrieb. Er errichtete einen für die damalige Zeit modernen Brennofen (36 Meter lang, 12 Meter breit), beheizt mit Steinkohle. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden dort neben Ziegelsteinen auch Dachplatten produziert. Hauptabnehmer der gebrannten Ziegel waren Baugeschäfte in Augsburg, Haunstetten und Königsbrunn.

Auch an militärische Abnehmer wie den Fliegerhorst Lechfeld oder die Industrie wie MAN in Augsburg lieferte Föll seine Ziegel. An ärmere Leute wurden auch luftgetrocknete Ziegel verkauft, die günstiger, aber weniger haltbar waren und für einfache Häuser verwendet wurden.

Friedrich II. Völl übernahm die Ziegelei 1921. In den 1930er-Jahren boomte die Produktion wegen der Aufrüstung im nationalsozialistischen Deutschland; während des Zweiten Weltkriegs aber stand die Produktion wegen des Absatz- und Arbeitskräftemangels still. Hochkonjunktur herrschte in der Ziegelei noch einmal in der Zeit des „Wirtschaftswunders“ in den 50er-Jahren.

Doch der Boom währte nicht lange: 1960 wurde die Ziegelei stillgelegt, weil die Arbeitskräfte knapp und teuer geworden waren und sich die Ziegelbrennerei wie auch an anderen Orten im Land nicht mehr rentierte.

Der baufällige Kamin wurde im Sommer 1987 gesprengt und der große Ofenbau auf dem Golfplatzgelände war eingewachsen, bis er im Januar wieder freigelegt wurde.

In den 30er-Jahren arbeiteten bis zu 50 Menschen in der Ziegelei, darunter viele Gastarbeiter aus Italien. In der Endphase der Produktion kam das Unternehmen mit zehn bis 15 Arbeitern aus.

(Quellen: Diplomarbeit von Michael Wiegmann „Mechanisierung der Ziegelproduktion“ aus den Jahren 1988/89 und ein Beitrag für den Jahresbericht 1993/94 des Heimatvereins für den Landkreis Augsburg von Wilhelm Ruckdeschel)

Auch der ehemalige Besitzer der Ziegelei hat sich an der Aktion beteiligt: Friedrich III. Föll hat dem Golfclub mehrere alte Loren vermacht, in denen früher Ziegel transportiert wurden. Heute stehen sie als Erinnerungsstück an die Geschichte der Ziegelei neben der freigelegten Mauer, an der noch die kleinen Torbögen mit den ehemaligen Brennkammern zu sehen sind.

Lockdown genutzt, um die Mauer freizulegen

Insgesamt fünf Mann waren an der Aktion beteiligt, die Mitte Januar über die Bühne ging und zwei Wochen dauerte. Dabei wurde die Mauer von Unrat und Ästen befreit und alte Vordächer entsorgt, die eingestürzt waren. "Wir haben die Zeit des Lockdowns dazu genutzt, unser Vereinsheim zu sanieren und die alte Mauer freizulegen", berichtet Daniel Hirte, Anlagenleiter des Golfclubs Lechfeld.

Verwegene Burschen, die hart schuften mussten: Arbeiter in der Ziegelei Föll . Die Aufnahme stammt vermutlich aus dem Jahr 1930. Foto: Archiv der Stadt Königsbrunn

Zuvor war die Mauer nur teilweise sichtbar, doch jetzt ist das 36 Meter lange und fünf Meter hohe Stück des ehemaligen Brennofens ein markanter Teil des Golfplatz-Geländes und auch schon von weitem gut sichtbar. "Wir hatten sogar schon Leute, die die Mauer von der B17 aus gesehen haben und abgefahren sind, weil sie wissen wollten, was es damit auf sich hat", erzählt Daniel Hirte. Erst kürzlich waren Reisende aus Norddeutschland zufällig vorbeigekommen: "Die waren ganz fasziniert von dem alten Brennofen", so Hirte.

Schautafel soll über die Geschichte der Ziegelei informieren

Er klärte die Besucher dann auf, doch das soll künftig auch möglich sein, wenn der Anlagenleiter mal nicht vor Ort ist: "Wir möchten die Geschichte der alten Ziegelei wieder aufleben lassen. Hierzu erstellt ein langjähriges Mitglied eine Infotafel, die gemeinsam mit den alten Loren an der Mauer zu sehen ist. Gäste sind jederzeit willkommen", so Daniel Hirte. Bis Mitte Mai soll die Tafel fertig sein. Die alte Ziegelei sei nur 50 Meter vom Parkplatz entfernt und deshalb gut zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen. Wer sich die Mauer anschauen will, sollte aber eine Maske mitnehmen. Daniel Hirte: "Unser Hygienekonzept sieht aktuell das Tragen von Masken an sogenannten Begegnungspunkten vor."

Die Ziegelei Föll war auich ein Motiv auf dieser Postkarte aus dem Jahr 1895. Foto: Archiv der Stadt Königsbnrunn

Der Leiter der Anlage ist zuversichtlich, dass das Industriedenkmal zur Attraktivität des Geländes beiträgt. "Das alte Gemäuer steht unmittelbar an unserer Clubhausterrasse und bietet somit ein tolles Ambiente für Mitglieder und Gäste in unserem öffentlichen Golfpark-Restaurant."

Auch bei der Stadt Königsbrunn freut man sich über die Aktion der Golfer. „Wir freuen uns über das Engagement, diese Mauer freizulegen und damit für unsere Bürgerinnen und Bürger ein Stück Königsbrunner Geschichte sichtbar zu machen. Schließlich war Ziegelei Föll der erste große Arbeitgeber in Königsbrunn, sagt Susanne Lorenz vom Stadtarchiv in Königsbrunn.

