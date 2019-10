vor 4 Min.

Auf manche Fragen gibt es keine Antwort

Die Räte müssen sich zuletzt mit besonders vielen Bauvoranfragen befassen. Welche Probleme sie damit haben und warum das Gewerbegebiet Süd wieder ein Diskussionsthema ist

Von Hermann Schmid

Ein Großteil der Arbeit der Stadträte im Bauausschuss sind die Beratung und Beschlussfassung über die Haltung der Kommune zu Bauanträgen und Bauvoranfragen (siehe Infokasten). Dabei bekommen die Stadträte nur diejenigen Fälle auf den Tisch, bei denen die baurechtliche Lage nicht eindeutig ist. Bei der jüngsten Sitzung hatte das Gremium ungewöhnlich viele Bauvoranfragen zu behandeln.

Zum Grundstück Holbeinstraße 20 lagen gleich drei Voranfragen auf dem Tisch, die zudem mit einer, zwei und drei Varianten für die künftige Bebauung bestückt waren. Und für zwei beieinanderliegende Grundstücke an der Einmündung der Mozartstraße in die Haunstetter Straße gab es eine Anfrage mit zwei verschiedenen Bebauungsvarianten. „Will da jemand Bauberatung?“, entfuhr es dem CSU-Fraktionsvorsitzenden Alexander Leupolz. Die Voranfrage zur möglichen Bebauung an Haunstetter Straße 13 und Mozartstraße 2 war relativ schnell geklärt. Bei der Variante 1, die zwei Mehrfamilienhäuser mit gemeinsamer Tiefgarage vorsieht, gaben die Räte einstimmig grünes Licht für mehrere Abweichungen von den Bestimmungen des Bebauungsplans.

Bei der Variante 2, die eine Kombination von Mehrfamilienhaus an der Haunstetter Straße mit einem östlich gelegenen Doppelhaus und im Südosten noch drei Reihenhäuser vorsieht, signalisierten sie Vorbehalte gegen die Reihenhäuser, denn dann würden die Zufahrten zu den verschiedenen Garagen das Areal zerschneiden. Zwei Doppelhäuser wären hingegen akzeptabel.

Mit insgesamt sechs Varianten von drei verschiedenen Antragsstellern mussten sich die Stadträte beim Anwesen Holbeinstraße 13 befassen. Die reichten von Mehrfamilienhäusern, mal mit zehn bis zwölf, mal mit elf, mal mit acht Wohneinheiten, mal mit Tiefgarage, mal mit Garagen, über eine Bebauung mit sechs Reihenhäusern bis zur Variante „ein Doppelhaus und drei Reihenhäuser“.

„Das Grundstück ist auf dem Markt“, erläuterte Werner Lohmann, der Leiter des technischen Bauamts. Die möglichen Käufer und Bauwerber wollten nun vor dem Kauf wissen, welches Bauvolumen hier untergebracht werden kann. Bürgermeister Franz Feigl machte gleich auf eine Besonderheit aufmerksam: „Der Bebauungsplan hilft uns nicht weiter.“ Der sehe nämlich hier eine Straße vor, die nie gebaut wurde. Zudem stoßen an diesem Grundstück zwei Bebauungspläne aneinander. Von den Festsetzungen müsse der Rat in jedem Fall Befreiungen aussprechen, so Feigl. Für Doris Lurz (Grüne) kam damit ein Aspekt zum Tragen, auf den das Baurecht häufig verweist: Ein Neubau muss sich in die nähere Umgebung einfügen.

Florian Kubsch (SPD) warnte allerdings davor, auf diese Bauvoranfrage überhaupt einzugehen, denn die Details seien sehr ungenau formuliert. „Wenn wir hier abstimmen, dann gibt es nachher Streit zwischen Stadt und Bauwerber über die Auslegung.“ Dem pflichteten auch Alexander Leupolz und Christian Toth (FDP) bei. Letztlich stellte der Ausschuss die Behandlung der drei Bauvoranfragen zurück mit dem Hinweis, diese müssten erst konkretisiert werden – so konnten die Räte keine Antwort geben. Erneut klare Meinungsverschiedenheiten im Ausschuss gab es bei der Bauvoranfrage zum Neubau einer Lagerhalle plus Betriebsleiter-Wohnhaus an der Lilienthalstraße 4 im Gewerbegebiet Süd. Bürgermeister Feigl wies darauf hin, dass dies langfristig problematisch sei, spätestens dann, wenn die Gewerbetreibenden in Ruhestand gingen und ihre Wohnung weiter nutzen. Dann stünden nämlich Ruhebedürfnis gegen den Geräuschpegel der benachbarten Gewerbebetriebe.

Florian Kubsch (SPD) warnte wie schon bei früheren Gelegenheiten eindringlich vor einer Zustimmung: „Jede Einzelfallentscheidung bringt uns einen Schritt näher an den Moment, wo der Status Gewerbegebiet aufgehoben wird!“ In der Abstimmung setzte sich allerdings eine Mehrheit aus CSU und Freien Wähler mit einer Zustimmung – unter Auflagen– durch.

