Die volle Dröhnung

Plus Wenn die Blätter fallen, dann hat er seinen großen Auftritt: der Laubbläser.

Sage und schreibe zwei Stunden mühte sich der Mann gestern vor dem Haus mit seinem Laubbläser ab. Mit einer Engelsgeduld befreite er den Gehsteig vom gemeingefährlichen Laub und hatte vermutlich viel Spaß dabei. Klar: Der Laubbläser ist für viele Erwachsene zu einem beliebten Herbstspielzeug geworden.