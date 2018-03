vor 44 Min.

Aufholarbeit beim Wohnungsbau

In Bobingen entsteht momentan an unterschiedlichen Stellen neuer Mietraum Die Warteliste für Wohnungen bei Stadt und Kreis bleibt weiterhin lang.

Die Stadt Bobingen holt gerade beim Bestand an Sozialwohnungen kräftig auf. Derzeit hat sie 76 Wohnungen im Bestand, die alle vermietet sind. Zusätzlich verfügt sie in der Koloniestraße 24 über sechs Notunterkünfte für Obdachlose. Doch 160 Wohnungssuchende stehen auf der Warteliste im Rathaus.

Es folgt Bau auf Bau

Am neuen Rohbau an der Südlichen Fraunhofer Straße 2a hat bereits der Innenausbau begonnen. Sechs neue Wohnungen wird sie hier vergeben können. Es folgt der Neubau an der Koloniestraße/Greifstraße mit 36 Wohnungen. Das alte städtische Gebäude an der Koloniestraße mit derzeit neun Mietwohnungen und sechs Obdachlosenunterkünften wird anschließend abgebrochen, so dass die Stadt nach der Fertigstellung über insgesamt 109 Wohnungen verfügt. „Es werden aber wohl frei werdende Wohnungen wieder für Obdachlosenunterkünfte gebraucht werden,“ sagt Bürgermeister Bernd Müller.

In der Siedlung läuft derzeit die Diskussion über ein zusätzliches Mietwohnbauprojekt der Stadt. In der von ihr favorisierten Variante könnten je nach Wohnungsgröße etwa 18 Wohnungen verwirklicht werden.

Bei der städtischen Grundstücks- und Wohnungsbau GmbH der Stadt Bobingen (GWB) gibt es darüber hinaus Überlegungen für die Errichtung von bis zu 25 Wohneinheiten, beginnend ab dem nächsten Jahr.

Auch im Landkreis überragt die Nachfrage das Angebot

Die Wohnungsbau GmbH des Landkreises Augsburg unterhält in Bobingen derzeit 135 Wohnungen, die allesamt belegt sind. Auf ihrer Warteliste stehen derzeit rund 3000 Suchende, die Mietraum in Augsburg oder dem Umland brauchen. 4750 hält die WBL bereits vor. Eine große Zahl, die jedoch in der Boomregion Augsburg bei Weitem nicht ausreicht.

Die Schaffung von neuem, bezahlbarem Wohnraum lässt sich die Stadt Bobingen einiges kosten. Für das neue Sozialwohngebäude an der Südlichen Fraunhoferstraße lag die ursprüngliche Kostenberechnung bei 1,59 Millionen Euro für das Gesamtprojekt (Bau- und Nebenkosten). In der jüngsten Stadtratssitzung bezifferte Stadtbaumeister Rainer Thierbach die tatsächliche Summe auf aktuell 1,67 Millionen.

Neue Ausschreibung brächte nichts

Das ergab die Ausschreibung der restlichen Arbeiten. Der Kostenanstieg könne auch durch Einsparungen bei einigen kleineren Gewerken nicht ausgeglichen werden. Eine erneute Ausschreibung der noch ausstehenden Arbeiten hält die Stadt jedoch nicht für erfolgversprechend.

Die Mehrkosten in Höhe von 72 300 Euro wurden von den Stadträten ohne Diskussion einstimmig bewilligt, weil das Thema bereis im Bauausschuss behandelt worden war. Die Kostensteigerung kann laut Thierbach in der Haushaltsplanung der Stadt problemlos aufgefangen werden, da die Parkplatz-Sanierung bei der Singoldhalle 50 000 Euro günstiger ist als geplant. Weitere 33 000 Euro stehen im Haushalt zur Verfügung, weil eine Garagen-Sanierung in der Hochstraße nicht realisiert wird. (pit/stö)

