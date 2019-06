vor 18 Min.

Aufträge für Schule vergeben

Großaitinger Gremium fällt auch eine Entscheidung über die Kläranlage in Reinhartshofen

Von Hieronymus Schneider

Bei der jüngsten Sitzung des Großaitinger Gemeinderats wurden Beschlüsse aus der nicht öffentlichen Sitzung bekannt gegeben. Das Architekturbüro Bosse wurde mit den Planungen zur Erweiterung des Kindergartens und dem Bau eines Aufzugs beauftragt. Mit der Sanierung der Sanitärräume der Grund- und Mittelschule werden zwei Firmen beauftragt. Den Auftrag für die Sanitärarbeiten erhält die Firma Karl Burkhard aus Großaitingen. Die Kosten belaufen sich laut Angebot auf rund 52000 Euro. Den Auftrag für die Fliesen- und Plattenarbeiten erhält die Firma Wex aus Untermeitingen. Die Kosten belaufen sich laut Angebot auf knapp 69000 Euro.

Die Kläranlage in Reinhartshofen wird nicht ertüchtigt. Nach Abwägung aller Faktoren und Absprache mit dem Wasserwirtschaftsamt Donauwörth wird diese Kläranlage zu einem Regenüberlauf- und Rückhaltebecken umgebaut, und die Abwässer werden über einen Verbundkanal nach Großaitingen und weiter zu der gemeinsam betriebenen Kläranlage nach Wehringen geleitet. Das Ingenieurbüro Sweco wurde nach seinem Angebot in Höhe von rund 131000 Euro mit den Planungen beauftragt. Der Auftrag schließt die örtliche Bauüberwachung ein. Die Gemeindeverwaltung wird eine Verlängerung der wasserrechtlichen Genehmigung bis 2021 und fristgerecht einen Zuschussantrag für diese förderfähige Baumaßnahme mit einem geschätzten Gesamtvolumen von rund 1,88 Millionen Euro beantragen.

In diesem Zusammenhang informierte Bürgermeister Erwin Goßner darüber, dass die Kleinkläranlage in Hardt noch bis zum September 2022 eine wasserrechtliche Genehmigung besitzt. Sollte diese aufgrund strengerer Richtlinien und Vorgaben oder aus umwelttechnischen Aspekten nicht verlängert werden können, lassen die jetzigen Planungen den Anschluss an den Verbundkanal nach Großaitingen zu. Der Gemeinderat hat weiterhin die Umrüstung der Straßenbeleuchtung in Reinhartshofen gemäß dem vorliegenden Angebot der Lech Elektrizitätswerke beschlossen. Die Umrüstung bezieht sich auf die Hardtstraße, die Eggerhofstraße und den gesamten Altortkernbereich. Der Auftrag hat ein Gesamtvolumen von rund 191000 Euro.

Dem Neubau eines Legehennenstalls mit Wintergarten und Futtersilos im Außenbereich an der Ortsverbindungsstraße nach Reinhartshofen steht nichts entgegen. Das Vorhaben mit 1124 Quadratmeter Grundfläche und 5,14 Meter Wandhöhe hat ein Satteldach mit zwölf Grad Neigung, wodurch sich eine Gesamthöhe von 7,29 Meter ergibt. Die landwirtschaftliche Privilegierung ist gegeben. Probleme bereitet die geplante unmittelbare Zu- und Abfahrt zur Gemeindeverbindungsstraße Großaitingen/Reinhartshofen. Der Gemeinderat stimmte deshalb nur dem Bauantrag zu und verlangt, die Zufahrt über bestehende Feldwege in einem neuen Freiflächengestaltungsplan nachzuweisen.

Der Musikverein Großaitingen möchte einen Zuschuss für die in großem Maß geleistete Jugendförderung des Vereins und führt dabei die Rasselbande und den Beathof für Kinder von drei bis fünf Jahren, die Flötenkinder der ersten und zweiten Grundschulklassen sowie die Brasserei unter der Leitung eines neuen Dirigenten auf. Bei den Jugendaktionen des Musikvereins sind regelmäßig die Kinder der Bläserklasse (dritte und vierte Grundschulklassen) eingebunden, deren Vorstand sich aus Mitgliedern des Großaitinger und des Kleinaitinger Musikvereins zusammensetzt. Mit dem Zuschuss sollen der Kauf von Noten und der Aufwand für die Dirigenten durch die Gemeinde unterstützt werden, da der Musikverein auch kostenfreie Auftritte und Veranstaltungen für die Gemeinde und die örtlichen Vereine und Organisationen leistet. Bürgermeister Goßner wies darauf hin, dass die Kosten und Aufwendungen der Gemeinde für die Bläserklasse durch den immer geringeren Bedarf an Instrumenten in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen seien. Daher gibt es ein frei gewordenes Budget von rund 1800 bis 2000 Euro jährlich. Der Gemeinderat stimmte einstimmig einem jährlichen Zuschuss bis auf Widerruf in Höhe von 2000 Euro zu, da der Musikverein ein unverzichtbarer Kulturträger für die Gemeinde sei.

Am Donnerstag, 27. Juni, 18 Uhr, findet in der Gaststätte Traube in Anhausen eine Informationsveranstaltung zum Thema „Hochwasservorsorge“ statt. Dabei stellt der „Zweckverband Gewässer 3. Ordnung“ die Überschwemmungsgebietsberechnungen am Anhauser Bach von Großaitingen bis zur Mündung in die Schmutter in Diedorf vor. Eingeladen sind alle Interessierten und insbesondere alle betroffenen Anlieger in den Ortschaften Reinhartshofen, Hardt, Burgwalden, Anhausen und Diedorf.

