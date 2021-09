Augsburg/Dillingen

18.09.2021

Wer war der Bayerische Hiesel wirklich?

Plus Vor 250 Jahren wurde Matthäus Klostermayr in Dillingen hingerichtet. Tausende Menschen verfolgten, wie der Räuber erdrosselt und gerädert wurde. Sein Ende ist der Anfang zu einer neuen Serie in der Zeitung.

Von Maximilian Czysz

Er ist eine der schillerndsten Figuren der jüngeren bayerischen Geschichte: der Bayerische Hiesel. Vor 250 Jahren wurde Matthäus Klostermayr in Dillingen hingerichtet. Sein Ende ist der Anfang zu einer neuen Serie. Sie geht dem Mythos Hiesel auf die Spur.

