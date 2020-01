Augsburger Studenten sollen in Königsbrunn wohnen

Plus Ein Bauwerber möchte an der Haunstetter Straße Wohnungen bauen. Der Bauausschuss sieht das positiv, doch es bleiben noch viele Hausaufgaben zu erledigen.

Mehr Wohnraum schaffen – das ist die große Aufgabe für die nächsten Jahre in der Region. Begehrt sind nicht nur Bauplätze und bezahlbare Wohnungen für Familien, auch die wachsende Zahl an Studenten, die unter anderem wegen der Uniklinik nach Augsburg kommen, will untergebracht werden. Ein Bauwerber möchte an der Haunstetter Straße ein Angebot für Studenten, sowie zusätzlich weitere Wohnhäuser errichten. Die Mitglieder des Bauausschusses sind zumindest nicht abgeneigt – allerdings nur, wenn die Stadtpolitik genug Mitspracherecht bekommt.

Entstehen soll der Gebäudekomplex auf dem Gelände der ehemaligen Aral-Tankstelle an der Haunstetter Straße, sowie einer Hofstelle nebenan. Mit eben diesem Grundstück hatte sich der Stadtrat bereits vor der Sommerpause einmal befasst, weil ein Bauträger anfragte, ob dort ein Mehrfamilien- sowie zwei Doppelhäuser denkbar seien. Seitdem habe sich die Chance ergeben, auch das Aral-Gelände zu erwerben, was nun die neue Projektidee hervorbrachte. Die Planungen wurden in Abstimmung mit Werner Lohmann, dem Leiter des Technischen Bauamts, erstellt und nun dem Bauausschuss zu einer Vorbesprechung vorgelegt.

Studentenwohnungen in Königsbrunn: Bauwerber schlägt zwei Varianten vor

Vorgeschlagen wurden dabei zwei Varianten: zwei große drei geschossige Baukörper mit Studentenwohnungen parallel zur Haunstetter Straße und zwei dahinter liegenden Appartementhäusern oder eine etwas mehr von der Straße abgewandte Ausführung. In beide Ausführungen könne bei Bedarf eine Kindertagesstätte integriert werden. „Einen Vorschlag für Einzelhandelsflächen haben wir im Vorfeld schon abgelehnt“, sagte Lohmann. Bürgermeister Franz Feigl zeigte sich skeptisch, ob angesichts der geplanten Grünflächen eine Kindertagesstätte an dem Standort sinnvoll sei.

Auf dem Areal der aufgegebenen Aral-Tankstelle und der Hofstelle im Hintergrund sollen die neuen Wohnhäuser entstehen. Bild: Adrian Bauer

Insgesamt erfuhr die Projektidee aber viel Zuspruch. Christian Toth begrüßte den Vorstoß: Endlich habe man die Zeichen der Zeit erkannt. Er sprach von Ideen für ein ähnliches Projekt in der Augsburger Straße, die er als Standort aufgrund der künftigen Straßenbahn-Anbindung noch besser finde. An der Haunstetter Straße sei der Bushalt ein paar Schritte entfernt und man müsse sich Gedanken über die Stellplätze machen. Florian Kubsch (SPD) freute sich auf die Aussicht, dass mehr junge Menschen in die Stadt kommen: „Es tut uns als stadt gut, wenn frisches Blut zu uns kommt.“Das vorliegende Projekt schließe ja nicht aus, dass man auch in der Augsburger Straße weitere Studentenwohnungen baue. Doris Lurz (Grüne) regte einen Wohnungsmix mit Sozialwohnungen neben den Studentenbuden, sowie eine Beauftragung mehrerer Planungsfirmen an, um die bestmöglichen Lösungen für komplexe stadtplanerische Probleme zu bekommen.

Der Wohnkomplex braucht ausreichend Parkplätze

Denn insgesamt bleiben schon noch einige Aufgaben zu lösen, bevor das Projekt wirklich starten kann – das machten Vertreter aller Fraktionen deutlich. Von der Fassadengestaltung über den architektonischen Übergang zu den bestehenden Häusern dahinter bis zu den Grünflächen ist für die Räte noch viel Redebedarf. Das vordringlichste Problem sind die Stellplätze. Die gegenwärtige Verordnung sieht pro drei Betten einen Stellplatz vor. „Das reicht niemals, da werden uns die Straßen zugeparkt“, sagte Alexander Leupolz. Eine Tiefgarage von ausreichender Größe dürfte somit ebenfalls zu einer Vorbedingung für das Projekt werden.

Aufgrund dieser Problemstellungen freuten sich die Mitglieder des Bauausschusses, dass Werner Lohmann erklärte, der Bauwerber sei durchaus bereit, dem Gremium ein breites Mitspracherecht einzuräumen. Vorstellbar sei ein Verfahren mit einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan, wie es derzeit auch bei der Brachfläche mit dem halben Haus am Kreisverkehr bei St. Ulrich durchgezogen wird. Die politischen Gremien der Stadt und im Rahmen von Auslegungen auch die Nachbarn werden dabei in die einzelnen Planungsschritte mit einbezogen. „Das ist eine gute Sache, so können wir alles im Detail regeln“, sagte Helmut Schuler (Freie Wähler).

Die Bauausschuss-Mitglieder favorisierten die Planungsvariante mit den beiden parallel zur Haunstetter Straße ausgerichteten Häusern für Studentenwohnungen. Durch die lang gezogenen Fronten und die drei Geschosse dienen die Gebäude auch hier als Lärmschutzwall für die hinteren Grundstücke – so wie es auch am Ulrichs-Kreisverkehr gedacht ist. Die Überlegungen werden dem Bauwerber nun für weitere Planungsschritte mitgeteilt.