vor 18 Min.

Aus Hundeliebe wird eine Geschäftsidee

Eva Leichter und ihre Familie haben Mietje aus dem Tierheim adoptiert. Weil die Hündin spezielle Ernährungsbedürfnisse hat, baut die Königsbrunnerin eine Firma.

Von Claudia Deeney

„Es war Liebe auf den ersten Blick“ verrät Eva Leichter. Dieser Blick, beziehungsweise diese Blicke fanden zwischen den vier Mitgliedern der Familie statt und Mietje. Die erste Begegnung mit der Hündin fand im Tierheim in Landsberg statt. Nur mal schauen wollten Eva, ihr Mann Markus und die beiden Söhne Julius und Paul. Dass diese Begegnung der Grundstein für eine neue Firma sein sollte, konnten sie damals vor zwei Jahren noch nicht ahnen.

Aus dem Tierheim-Hund Mietje wurde das sechste Mitglied der Familie Leichter, denn Katze Lissi belegt Rang fünf. Obwohl der Tierarzt damals im Tierheim bei einer Untersuchung feststellte, dass die heute rund drei Jahre alte Hündin Hepatozoonose hat, eine Parasitenerkrankung, die durch das Verschlucken oder auch Zerbeißen von Zecken entsteht. „Wir haben Mietje trotzdem in unser Herz geschlossen und sie mit zu uns nach Hause genommen, als klar war, sie passt in unsere Familie“, erzählt Eva Leichter. Die Krankheit ruht und ist nicht ansteckend, war aber für Mietjes Besitzer der Auslöser, sich mit der Ernährungsform „Barf“ (biologisch artgerechte Rohfütterung) auseinanderzusetzen. „Denn ganz wichtig ist es für Mietje, dass ihr Immunsystem stark ist, damit die Krankheit nicht ausbricht“, erklärt Markus Leichter. Seine Frau hat sich anfangs durch zahlreiche Bücher zum Thema barfen gearbeitet und Seminare besucht.

Mehrere Tiefkühltruhen mit dem speziellen Tierfutter

Zu dieser Zeit hat die Familie das Futter von Händlern aus der weiteren Umgebung bezogen. Als der Lieferant in Mammendorf aufhörte, beschloss das Ehepaar selbst einen Shop in der Brunnenstadt zu eröffnen. Im Keller ihres Hauses in der Frankenstraße 49a, bot sich die Möglichkeit dazu, da der Raum über eine Außentreppe zu erreichen ist. Kunden müssen also nicht durch den Wohnbereich der Leichters, um sich für ihre Vierbeiner mit der hauptsächlich tiefgefrorenen Kost einzudecken. „Angefangen haben wir ganz klein, mittlerweile haben wir mehrere Tiefkühltruhen“, sagt Eva Leichter. Der Laden wurde „my Fressbar“ getauft.

Sie öffnet auch bereitwillig die Truhen und Schränke und zeigt die vielen sauberen Beutel, die mit so allem gefüllt sind, was der Mensch braucht, wenn er seinen Hund nach den Barf-Prinzipien ernähren möchte. Dazu gehören beispielsweise Muskelfleisch, Pansen, Innereien, Fisch, Knochen sowie Gemüse und Obst. Und da wird nicht einfach wild zusammengemischt, sondern ganz genau auf die Mengenverhältnisse geachtet, damit die entsprechenden Vitamine und Nährstoffe weder über- noch unterdosiert verabreicht werden. Es gibt ein Barf-ABC, das veranschaulicht, wie eine Tagesration zusammengesetzt sein sollte. Dazu gehört auch Zutaten wie Seealgenmehl und Öle mit den Fettsäuren Omega 3, 6 und 9.

Eva Leichter macht zugleich zwei Ausbildungen

Das hört sich nicht nur für Nicht-Hundebesitzer im ersten Moment kompliziert an und das ist auch der Grund, warum viele Menschen lieber zu Eva Leichter gehen, als im Internet die Tiefkühlkost zu bestellen. Denn sie hat nicht nur ihren sicheren Halbtagsjob als kaufmännische Angestellte an den Nagel gehängt, um sich in die Selbstständigkeit zu wagen, sondern macht zurzeit auch gleich zwei Ausbildungen zum Thema: einmal zur Tierheil-praktikerin und zum anderen als Ernährungsberaterin für Hunde und Katzen.

Ohne den Rückhalt in der Familie ginge das alles nicht, betont Eva Leichter und sagt: „Mein Mann, die Söhne und auch die Eltern helfen viel, wir sind ein kleines Familienunternehmen.“ Mit ihren bereits erworbenen Kenntnissen kann die 42-jährige Kunden oder Erstinteressenten beim Barfen zur Seite stehen und sie entsprechend beraten.

„Viele Hundebesitzer kommen ja, weil ihre Vierbeiner Probleme haben, wie beispielsweise Allergien oder Verdauungsstörungen“, sagt Leichter. Da könne man dann Schritt für Schritt Nahrung austesten, weil alle Zutaten keine Konservierungsstoffe oder andere Zusatzmittel enthalten.

Bei manchen Hunden ist eine langsame Umgewöhnung nötig

Die Umstellung von normaler Hundekost auf Barf sei von Hund zu Hund völlig unterschiedlich. Manche vertragen es von heute auf morgen, bei anderen Hunden ist eine langsame Umgewöhnung nötig. Sie betont auch, dass sie zwar die Barf-Philosophie, die unter anderem darauf beruht, dass der Hund oder auch die Katze nach dem Beuteschema ihrer Vorfahren ernährt werden, sinnvoll findet, aber keinen Kreuzzug gegen andere Methoden der Futtermöglichkeiten führt: „Hauptsache der Hund oder auch die Katze ist gesund“, sagt Eva Leichter. Für Katzen hat sie ebenfalls speziell abgestimmte Nahrung im Programm.

Den Aufwand, für ihre eigene Hündin die Nahrung zusammenzustellen, berechnet sie mit rund einer halben Stunde in der Woche. Die Mahlzeiten werden von der Familie meist sonntags entsprechend vorbereitet, das ergibt insgesamt 14 Beutel, die dann aufgetaut serviert werden. Der Kostenfaktor grob berechnet liegt laut Leichter bei ungefähr 20 bis 25 Euro pro Woche. Wobei ihre Mietje ein ziemlich großes Tier aus Rumänien ist.

Die Mischlingshündin sieht sehr gesund aus, ihr Fell glänzt und sie liebt ihre Familie ganz offensichtlich ebenso wie umgekehrt. Das Barfen bekommt ihr anscheinend und wie Familie Leichter lachend sagt: „Bei Mietje geht die Liebe durch den Magen.“

Themen Folgen