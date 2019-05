17:53 Uhr

Aus Museumsstücken werden Erzählungen

Auf den Sieg könnten (sitzenden, von links) Gerlinde Sichert, Larissa und Cornelia Stronz sowie Egbert Müller eigentlich anstoßen. Doch sie sitzen im Museum mit all den alten Exponaten - aber ein paar Smartphones haben sich nicht nur ins Leben der Menschen, sondern auch ins Bild und in die Geschichten eingeschmuggelt. Initiiert wurde der Schreibwettbewerb von Claudia Deeney (stehend).

Bei „Schreib! Geschichte“ geht es darum, sich im Königsbrunner Lechfeldmuseum inspirieren zu lassen. Was die vier Preisträger zu ihren Geschichten bewegt hat.

Von Marion Kehlenbach

„Schreib! Geschichte“ hieß der kleine Schreibwettbewerb rund um das Lechfeldmuseum und seine Exponate. Nun kamen die Sieger, deren Texte wir hier abdrucken, zusammen und erzählten, wie sie auf die Ideen zu ihren Geschichten kamen.

Cornelia und Larissa Stronz sind Mutter und Tochter und werden in der Kategorie „Generationenpreis“ ausgezeichnet. Beide haben ihre Geschichten aus der Perspektive der Ausstellungsstücke geschrieben und diese könnten durchaus traurig werden, wenn sie nicht genug Beachtung finden – so jedenfalls in der fiktiven Geschichte von Larissa Stronz. Die Idee zu ihrem Text kam ihr nach einem Museumsbesuch. Man könne bei solch einer großen Ausstellung gar nicht alle Sachen genau betrachten. Aber die Puppenausstellung, in der auch Exemplare von Käthe Kruse zu sehen sind, findet Larissa besonders toll, deshalb hat sie diese in ihren Text einbezogen.

Was würden die Exponate sagen, wenn sie reden könnten?

Cornelia Stronz hat sich während ihres Museumsbesuchs spielerisch gefragt, was die Exponate wohl sagen würden, wenn sie reden könnten. In ihrer Geschichte berichten die Gegenstände, warum sie in vergangenen Tagen wichtig waren – bis ein Smartphone sich meldet und für sich reklamiert, besonders wichtig zu sein.

Gerlinde Sichert und Egbert Müller werden für die beste „Gegenwartsgeschichte“ beziehungsweise die beste „Persönliche Erinnerung“ ausgezeichnet. Müller kam eigentlich nur ins Museum um seine Sportlerurkunden abzugeben: Eine war von Theodor Heuss, die andere von Heinrich Lübke unterschrieben. Als er da das Foto vom früheren Bürgermeister Fritz Wohlfarth sah, fiel ihm die Geschichte wieder ein, wie er sich eine Belohnung für seine guten sportlichen Leistungen aussuchen durfte. Der Bürgermeister fuhr ihn dafür persönlich ins Spielwarengeschäft.

Sichert nahm an einer Gruppenführung im Lechfeldmuseum teil, erzählte sie, als ihr ein Gegenstand besonders ins Auge fiel. Sie kannte ihn sehr gut, denn sie hat etwas Ähnliches. Aber das Museumsstück wies noch eine kleine Besonderheit auf: Eine kupferne Wärmflasche mit Einbuchtung zum Warmhalten von Baby-Fläschchen – wie praktisch.

Lob für berührende Königsbrunner Geschichten

Der Schreibwettbewerb wurde vom Kulturbüro organisiert und von Kulturvermittlerin Claudia Deeney initiiert. „Für mich als ehrenamtliche Kulturvermittlerin haben sich durch die Verschiedenheit der Geschichten neue interessante Gesichtspunkte ergeben“, erzählt Deeney. „Vor allem hat mich der Blickwinkel von Cornelia Stronz emotional berührt. Den alten Ausstellungsstücken eine Stimme zu geben und sie damit zum Leben zu erwecken, finde ich ganz wunderbar.“ Auch Kulturbüro-Leiterin Ursula Off-Melcher findet die Geschichten berührend, wie sie sagt. „Sowohl die Themen, also die angesprochenen Gegenstände, als auch die verschiedenen Schreibstile lassen das Museum in einem besonderen Licht erscheinen. Es wirkt lebendig und die Geschichten machen Lust auf mehr.“

Die Preisverleihung zum Wettbewerb „Schreib! Geschichte“ findet am Sonntag, 19. Mai, um 14 Uhr im Rahmen des Internationalen Museumstages im Lechfeldmuseum statt. Kulturbüroleiterin Ursula Off-Melcher hofft, dass schon zu dieser Gelegenheit einige Zuschauer ins Museum kommen.

