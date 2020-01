19:50 Uhr

Aus Silvesterraketen werden Raumschiffe

Das Aufräumen nach Silvester kann auch Spaß machen: Familie Tesch aus Königsbrunn macht aus den Party-Überbleibseln eine kreative Beschäftigung für ihre Kinder.

Von Adrian Bauer

Die klassische Silvesterrakete hat ein relativ überschaubares Dasein: Sie wird gekauft, gezündet, verbreitet ihre bunten Effekte und landet danach in der Landschaft und im besten Fall bald im Müll. Familie Tesch aus Königsbrunn hat für die Überreste fremder Knaller eine kreative Zweitverwendung gefunden. Daraus basteln die beiden Söhne jedes Jahr bunte Raumschiffe.

Seit drei Jahren pflegen Christian und Kerstin Tesch mit ihren Söhnen Thomas (9) und Andreas (6) ihren Neujahrsbrauch. Am Morgen geht es raus zum Sammeln: „Sonst sind viele Sachen schon wieder weg“, sagt Thomas. Seine Eltern sind davon zwar nicht ganz überzeugt, erfüllen den Kindern aber gerne den Wunsch, sagt Kerstin Tesch: „Die beiden fordern das wirklich ein und fiebern darauf hin, dass es endlich losgeht.“ Die Sammelroute führt durch das Viertel rund um den Generationenpark und an der Ulrichshöhe vorbei, wo jedes Jahr Hunderte Königsbrunner das neue Jahr begrüßen.

Die Eltern schauen genau, was die Kinder aufheben

Die Eltern achten genau darauf, dass ihre Kinder sich keine gefährlichen Blindgänger in die mitgebrachten Tüten packen. „Wir schauen jedes Teil genau an, ob es wirklich abgebrannt ist. Alles wird komplett ausgeleert“, sagt Christian Tesch. Zuhause werden die Funde in der Badewanne noch einmal gereinigt, ehe es ans Basteln geht. Beliebt sind auch kleine Teile, wie Plastikspitzen, die sich hervorragend als Antriebsdüsen für die Raumschiffe eignen.

Wenn die Bauteile gesäubert sind, ziehen sich die Jungs für ein paar Stunden mit den Funden und Vorräten an Klebeband in ihr Zimmer zurück und präsentieren später ihre Werke, sagt Kerstin Tesch: „Letztes Jahr waren es mehrere kleine Raumschiffe, dieses Jahr ein großes und zwei kleinere.“ Das Thema liegt bei den Jungs im Trend: Im Spielzimmer liegt eine kleine Flotte an verschiedenen Lego-Raumschiffen.

Passanten sprechen die Raketensammler an

Das Trendthema Umweltschutz, das rund um Silvester in den (sozialen) Medien ausführlich diskutiert wurde, spielt für die Familie bei ihrer Aktion keine Rolle, sagt Christian Tesch: „Die Jungs suchen sich ihr Bastelmaterial und das war es. Da würde man ja nicht mehr fertig.“ Teilweise lägen ja noch im Sommer Reste von Raketen in Gebüschen und Straßengräben. Eine Auswirkung der Verschmutzungsdiskussion haben die Tesch aber schon bemerkt: Erstmals wurden sie wegen ihrer Sammelaktion angesprochen. Mehrere Passanten lobten die Jungs, dass sie den Müll wegräumen, sagt Kerstin Tesch: „Eine Dame ist wegen uns sogar einen Umweg gelaufen und hat den Jungs als Dankeschön je fünf Euro geschenkt.“ Zwei große Tüten haben die Teschs bei ihrer Runde dabei. Am Ende sind die so voll, dass die Buben ihren Eltern das Tragen überlassen.

Um alle Silvesterüberreste zu entsorgen bräuchte man tatsächlich etwas größere Tüten. 1,3 Tonnen Müll haben die Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs bislang bereits weggeräumt, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Abgeschlossen sind die Aufräumaktionen noch nicht, weil nebenbei auch noch die Christbäume abgeholt und aufgrund der Eisglätte zuletzt auch die Straßen gestreut werden müssen. An manchen Orten im Stadtgebiet finden sich daher immer noch übervolle öffentliche Mülleimer. Am reinigungsintensivsten sind die Spielplätze, da hier händisch alle festen Gegenstände aus dem Sand, beziehungsweise dem Riesel aufgesammelt werden müssen. „Auffallend war dieses Jahr zudem, dass an zahlreichen Glas-Containern/-Sammelstellen auch zusätzlich Hausmüll abgestellt war, der von den Kollegen entsorgt werden musste“, teilt die Stadt mit. 170 bis 220 Arbeitsstunden fielen jedes Jahr für das Großreinemachen nach Silvester an.

Bei den Teschs wird die nächste Aufräumaktion schneller gehen. Wenn sich die beiden Bastler in einigen Wochen an ihren Raketen-Raumschiffen satt gesehen haben, wandern sie dann doch in den Müll.

Tipps zum Umgang mit Böllern

Sicherheit Den wichtigsten Sicherheitshinweis hat Familie Tesch schon perfekt vorgeführt: Auf keinen Fall sollten Kinder alleine losgehen und Böller aufheben. Denn während abgebrannte Feuerwerkskörper ungefährlich sind, geht von Böllern, die nicht gezündet haben, ein gewisses Restrisiko aus. Feuerwerks-Hersteller warnen dringend, auf keinen Fall zu versuchen, Blindgänger noch einmal zu zünden. Dies könnte auch bei den hierzulande verkauften sicherheitszertifizierten Böllern zu schweren Verletzungen führen.

Entsorgung Sicherheitshalber sollten Blindgänger vor der Entsorgung ausgiebig gewässert werden. Grundsätzlich gehören Knallerbatterien oder Raketenhülsen in die Restmülltonne. Nur tatsächliche Verpackungen wie Kartons oder Folien können in die entsprechenden Wertstofftonnen.

