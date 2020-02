15.02.2020

Aus dem Workshop ist eine Konzert-Größe geworden

Der Gospel-Projektchor tritt ab heute wieder in Kirchen in Königsbrunn und Bobingen auf

Von Andrea Collisi

Zu Anfang war der Gedanke der Kantorei Bobingen-Schwabmünchen unter Leitung von Sigrid Pröbstl, man könne doch einmal einen Gospel-Workshop machen. Man wollte Nachwuchs ansprechen, was auch gelang. Das war zu der Zeit, als Gospel in der evangelischen Kirche einen enormen Widerhall erfuhr. Mittlerweile ist aus dem Workshop eine feste Größe in der Konzertlandschaft des südlichen Landkreises geworden.

Denn die ungewohnten Klänge begeisterten viele: Die Gospelgesänge brachten Schwung in die Gottesdienste. Die ansteckende Begeisterung bezog sich auf die Freude am Singen und das Mit-dem-ganzen- Körper-mitgehen-Dürfen im Klatschen und Erheben der Hände, das sich Bewegen und Tanzen, aber gleichsam auch der Innigkeit und Hingabe des gesungenen Gebetes oder Evangeliums. Das alles kam an.

Seit 2011 bereichert Tobias Reinsch die künstlerische Leitung des Gospelprojekts. Der Jazzpianist, Kirchenmusiker, Komponist und Mitglied der Jazzband Trio Zahg liefert zudem immer wieder energiegeladene Stücke an der Grenze zwischen Jazz, Pop und Klassik. Auch in diesem Jahr wird der Chor wieder einige dieser kraftvollen Werke singen.

Mit den Jahren steigerte sich der Zulauf an Sängern. Waren es zu Beginn um die fünfzig Sangesfreudige, sind es seit einigen Jahren stets um die 100 oder darüber hinaus. Für die meisten gilt: Wer einmal dabei war, möchte es nicht mehr missen. Immer wieder kommen aber auch ganz neue Chorprojekt-Fans dazu. Dabei sind immer schon alle Altersstufen präsent, vom Teenager bis zu Senioren. Alle nehmen die intensive Probeninvestition gern in Kauf. Zwei Proben pro Woche in der Zeit zwischen dem Dreikönigstag und Fasching, sowie ein ganzes Chorproben-Wochenende werden in den eigenen Terminkalender eingebaut. Die Proben selbst sind von einer besonderen Atmosphäre geprägt: Einerseits die hohe Konzentration mit fokussiertem Einstudieren der vielstimmigen Chorsätze, der bei jedem einzelnen, dann aber vor allem gemeinsam gefühlte Schwung durch die rhythmisierte Musik und das Transportieren der tiefen Botschaft der Texte.

Von Anfang an war die Verbindung zwischen Theologie und Musik das, was den Projekt-Chor sehr prägte. Sigrid Pröbstl nimmt auch mal die Bibel in die Hand und liest die Verse vor, auf die sich ein Lied bezieht oder fragt: „Grace heißt Gnade, aber was heißt für euch Gnade?“

Sie bittet alle Anwesenden weiter: „Ich möchte, dass jetzt jeder von Euch still in sich hört, zurückdenkt und nachfühlt, wann er in seinem Leben dies gespürt: Gnade.“ Aus einer solchen Minutenmeditation – jeder für sich und doch alle in einem Geist verbunden – die plötzlich aus dem kräftigen Gesang heraus über hundert Menschen in machtvoller Stille vereint, singt es sich dann ganz anders weiter.

„It is by grace – it’s not from your side – it’s the gift of God“ klingt nicht nur auf die Musik bezogen in unglaublicher Stimmgewalt danach viel überzeugender. An den kommenden beiden Wochenenden wird dies in jeweils zwei katholischen und zwei evangelischen Kirchen Bobingens und Königsbrunns in den Abendgottesdiensten zu hören sein. (anco)

, 18.30 Uhr, „Zur Heiligen Familie“, Bobingen; Sonntag, 16. Februar, 18.30 Uhr, „St. Johannes“ in Königsbrunn

Samstag, 22. Februar, 18.30 Uhr „Zur göttlichen Vorsehung“, Königsbrunn; Sonntag, 23. Februar, 18.30 Uhr „Dreifaltigkeitskirche“, Bobingen

Jubiläumskonzert Samstag, 21. März, 18.30 Uhr Singgottesdienst unter dem Motto „Wir feiern 20 Jahre Gospelprojekt“ in der Dreifaltigkeitskirche, Bobingen; um 20 Uhr Konzert Trio ZAGH.

