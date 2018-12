vor 51 Min.

Aus einer Idee wird ein Fixpunkt

Jeden Montag treffen sich um die 25 bis 35 Senioren zu geselligen Treffen in den Räumlichkeiten des Mehrgenerationenhauses - hier bei der Weihnachtsfeier.

Seit September gehört der Seniorentreff am Montagvormittag in Königsbrunn für viele Menschen zu ihrer Woche dazu. Was die Gäste bei den Treffen einbringen.

Von Claudia Deeney

Seit September gibt es die Königsbrunner Seniorentreffs, die Werner Zahn von der Freiwilligenagentur und sein Team regelmäßig Montags vormittags organisiert. In dieser kurzen Zeit haben sich die gemütlichen Vormittage zu einem echten Renner entwickelt.

„Brief an das Christkind“ so hieß eine der Geschichten, die bei der Weihnachtsfeier des Seniorentreffs vorgetragen wurde. Maria Dollenbacher brachte mit dem amüsanten Text die Anwesenden zu herzhaftem Lachen. Die fröhliche und ungezwungene Atmosphäre ist kennzeichnend für das gesellige Beisammensein, immer am Montagsvormittag und das gilt erst recht für die Weihnachtsfeier.

Erfahrene Sänger animieren zum Mitmachen

Glühwein, Kaffee und Plätzchen, sowie Kuchen und Gebäck stehen auf den Tischen. Es wird sich unterhalten, Karten oder auch Rummikub gespielt. Zwischendurch werden Weihnachtslieder zusammen gesungen, Werner Zahn hat als Leiter der Freiwilligenagentur Textbücher von den Trachtlern D‘Lechauer ausgeliehen.

Zusammen mit Gerhard Mühsam, der durch den Gospelchor Königsbrunn ja sehr chorerfahren ist, sowie Maria und Peter Dollenbacher führt Zahn die Sänger und Sängerinnen sicher durch die Melodien und Texte. Und die Vorsänger ändern auch mal schnell und improvisiert den Text ab. „Bald ist Weihnachtsabend da“, ertönt es da laut, statt Niklausabend bei „Lasst uns froh und munter“ sein. Gegen Mittag sind noch viele der Senioren da, einige sind schon gegangen, weil jeder so kommen und gehen kann wie er mag.

Regelmäßige Vorträge und Wunsch nach Bastelangeboten

Von Anfang an dabei, seit September diesen Jahres, ist auch Lieselotte Heinisch: „Ich gehöre zum harten Kern, zusammen mit Anna Schlette und Angelika Landherr“, sagt sie. Heinisch hat ebenfalls zwei Geschichten zum Besten gegeben und schätzt am Seniorentreff, dass man sich selbst einbringen kann. Mittlerweile finden auch regelmäßig Präsentationen statt, wie beispielsweise zur japanischen Heiltradition „jin shin jyutsu – Heilströmen“, vorgetragen von Gabriele Langner.

Basteln steht für die Zukunft auf der Wunschliste der Damen. Auch haben sich inzwischen private Verabredungen außerhalb des Seniorentreffs entwickelt. Inge Diederich ist ebenfalls von der ersten Stunde an dabei, wie sie sagt und macht auch fleißig Werbung für den Treff. „Es ist ein schöner Austausch untereinander, für mich ist das wie ein Baby, es freut mich dass der Treff wächst und gedeiht“.

Das freut auch Werner Zahn, der die Idee dazu hatte und von Seiten der Stadt Königsbrunn unterstützt wird. Brigitte Holz schaute als Stadträtin ebenfalls am Montag vorbei, ihr verdanke man die Kaffeemaschine und dass der Stadtrat über die Aktionen immer informiert sei, bedankte sich Zahn. Holz amüsierte die Senioren mit der Aussage, dass Bürgermeister Feigl auf die Idee zum Seniorentreff gesagt habe: „Machen, machen“. „So konnte das Projekt kurz und unbürokratisch umgesetzt werden und wird ja, wie man bisher sehen kann auch bestens angenommen, so etwas hat in der Brunnenstadt einfach noch gefehlt“, erklärte Holz.

Jetzt gibt es erst einmal eine Weihnachtspause, am 7. Januar geht es dann wieder los mit den regelmäßigen Montagstreffen. Am 5. Januar fahren die jetzt schon sehr aktiven Senioren zusammen nach München zu „Holiday on Ice“. Der Event ist ausgebucht.

Auf neue Gesichter im neuen Jahr freuen sich Werner Zahn und die anderen Senioren aber auf jeden Fall und heißen diese herzlich willkommen. Der Treff findet regelmäßig montags von 9.30 bis 12 Uhr statt im „Raum der Begegnungen“ im Mehrgenerationenhaus, Bürgermeister-Wohlfarth-Straße 98.

Kontaktaufnahme Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 08231/9883575 oder per Email an: freiwilligenagenturkoe@st-gregor.de

