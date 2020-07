vor 18 Min.

Ausbau der Fuggerstraße in Schwabmünchen: Der erste Abschnitt ist fertig

Der erste Bauabschnitt in der Fuggerstraße ist fertig: Die Kreuzung an der Raiffeisenbank ist wieder frei.

Plus Der erste Abschnitt der Schwabmünchner Fuggerstraße ist abgeschlossen. Die Autos rollen wieder. Wie es mit der Baustelle in der Schwabmünchner Innenstadt weitergeht.

So langsam lässt sich erahnen, wie die Schwabmünchner Fuggerstraße nach der Sanierung bis zum Rathaus aussehen wird. Denn nun ist der erste Bauabschnitt verkehrstechnisch fertiggestellt. Die Autos rollen wieder über die Kreuzung am Stadtplatz.

„Ein wichtiger Meilenstein im Rahmen der Neugestaltung Fuggerstraße ist erreicht“, so Stadtbaumeister Stefan Michelfeit. Die Kreuzung Fuggerstraße/Raiffeisenstraße ist für den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen geöffnet, auch die Burgstraße ist wieder frei.

Der erste Bauabschnitt war der heikelste. Er reichte von der Einfahrt zum Parkplatz Stadtgarten bis hin zur Burgstraße. Teilweise war nicht nur die Straße und die Kreuzung an der Raiffeisenbank gesperrt, sondern auch der große Parkplatz am Stadtgarten. Nun ist alles wieder befahrbar. Auch die Pflasterungen der Fußwege ist bereits bis zur Höhe der Bäckerei Müller und auf der Westseite gegenüber bis zum Fuggerhof vollendet.

Schwabmünchner Baustelle ist jetzt weiter nördlich in der Fuggerstraße

„Mit der Öffnung für den Verkehr ist nun eine lebenswerte Ecke in der Innenstadt wieder frei. Die Großzügigkeit in der Gestaltung lässt keine Wünsche mehr offen“, so Michelfeit. Es seien auch viele funktionelle Vorteile in die Neugestaltung eingeflossen, die man auf den ersten Blick nicht sehe: Dazu zählen neben den breiteren Fußwegen die modernen Bushaltestellen, die unterirdische Verlegung der Glasfaserkabel, die Weihnachtsbeleuchtung für die Geschäfte in der Innenstadt und das Blindenleitsystem. Die qualitativ besseren Baumquartiere für insgesamt mehr Bäume und viele moderne Fahrradständer werden in weiteren Schritten eingebracht.

Doch auch, wenn der erste Abschnitt nun fertiggestellt wurde, vorbei ist es mit der Baustelle in der Schwabmünchner Innenstadt noch lange nicht: Jetzt wird weiter im Norden bis zur Einmündung der Frauenstraße gearbeitet. Dies hat weitere Einschränkungen zur Folge. So ist die Fuggerstraße nun in diesem Teilbereich gesperrt.

Alle Geschäfte seien aber weiterhin zumindest zu Fuß erreichbar, verspricht die Stadt. Bis Jahresende soll die Fuggerstraße bis zum Rathaus fertig saniert sein. (cako)

