vor 21 Min.

Ausbildung: Mit zehn glatten Einsen zum Traumabschluss

Lara Bobinger hat bei der Königsbrunner GWG die Ausbildung zur Immobilienkauffrau mit 1,0 abgeschlossen. Was ihr Erfolgsrezept beim Lernen ist.

GWG-Geschäftsführer Günther Riebel und Ausbildungsleiterin Jutta Disanto haben allen Grund zum Strahlen: Ihre Mitarbeiterin Lara Bobinger hat die Ausbildung zur Immobilienkauffrau mit einer glatten 1,0 abgeschlossen. Bei zehn Fächern steht im Abschlusszeugnis die gleiche Note, was von der Landeshauptstadt München noch zusätzlich mit einer Anerkennungsurkunde gewürdigt wurde.

Vor gut drei Jahren hat eine Freundin Lara Bobinger auf die Stellenanzeige in der Zeitung aufmerksam gemacht. Nach den Bewerbungsgesprächen wurden damals fünf Bewerberinnen und Bewerber zum Probearbeiten bei der Königsbrunner Wohnungsbaugenossenschaft eingeladen – und die heute 20-Jährige konnte schon damals überzeugen. Ausbilderin Jutta Disanto lobt vor allem auch die guten Umgangsformen und das freundliche Auftreten ihrer Auszubildenden, die aber auch die durchaus notwendige Bestimmtheit vorweisen kann. Und dass Lara an allem Interesse gezeigt hat: „Hinterfragt hat sie alles!“

Nach dem Blockunterricht in München wird im Zug gelernt

Drei Jahre lang hatte die junge Schwabmünchnerin nach ihrem Realschulabschluss immer wieder zwei bis vier Wochen Blockunterricht in München-Riem. Und sie hat wirklich viel gelernt, aber meistens nur in den Schulzeiten und vor allem auch während der Zugfahrten. Ihr Lieblingsfach Rechnungswesen ist – wie auch Immobilienwirtschaft – im Arbeitsalltag bei der Gesellschaft für Wohnungsbau und Gewerbeansiedlung der Stadt Königsbrunn am wichtigsten.

Ende August wird Lara Bobinger ihre Königsbrunner Ausbildungsstätte verlassen: Sie hat eine Stelle bei der Baugenossenschaft Friedberg gefunden, die im Gegenzug einen Auszubildenden nach Königsbrunn schicken wird.

In Friedberg wird sie auch ihren derzeitigen Chef öfters wiedersehen, denn Günther Riebel gehört dort zum Vorstand. Und nach den ersten Monaten der Einarbeitung in Friedberg führt der berufliche Weg Lara Bobinger vielleicht auch noch zur Immobilien-Fachwirtin.(AZ)

