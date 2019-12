31.12.2019

Ausbildung vor Ort als Schlüssel

Wie die Freie Wählern die Geburtenstation retten wollen

Die Landratskandidatin der Freien Wähler, Melanie Schappin, will schnellstmöglich die Geburtenstation in Schwabmünchen wieder eröffnen. Das sagte sie bei einem Besuch der Kreistagsfraktion der Freien Wähler in den Wertachklinik in Schwabmünchen.

Dem im Hintergrund der derzeitigen Schließung stehenden Hebammenmangel will die Juristin durch die Etablierung einer Ausbildungseinrichtung vor Ort entgegenwirken. Gemeinsam mit dem Ärztlichen Direktor Dr. Michael Küchle und Kollegen informierte Klinikchef Martin Gösele die Kreispolitiker über die Neuerungen der Einrichtungen. (SZ)

