Ausflug mit Oldtimern

Der Ortsclub fährt „auf schönen Strecken“ ins Ostallgäu

Eine große Oldtimer-Ausfahrt plant der Automobilclub Schwabmünchen im ADAC für Samstag, 20. Juli. Geplant ist eine schöne Strecke durchs Allgäu mit Ziel Lechbruck. Dort wird in herrlicher Lage mit Blick über die Berge und Seen gemeinsam mittaggegessen, auf der Heimfahrt gibt es einen Biergarten-Stop in Igling.

Alle Teilnehmer treffen sich um 8.30 Uhr im Hof des Clubhotels Deutschenbaur in Schwabmünchen zu einem Get-to-Gether mit Begrüßungsdrink, Roadbookübergabe und Gruppenfoto. Die Abfahrt ist für 9.30 Uhr geplant, die Mittagspause für 12 bis 14 Uhr.

Die Ausfahrt findet nur bei gutem Wetter statt. Es wird keine Startgebühr erhoben. Anmeldungen unter Telefon 0172/8357144 (Günther Schuler) oder 0160/90602494 (Reinhold Radloff). (rr-)

