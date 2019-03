vor 12 Min.

Ausgezeichnet bauen

Der Landkreis prämiert gelungene Bauweisen und erklärt, worauf sie besonders Wert legen.

Mindestens 14 architektonisch außergewöhnliche Häuser gibt es im Landkreis. In Westerringen steht eines von ihnen. Im Wettbewerb zur Förderung der Baukultur im Augsburger Land haben Klaus und Melanie Woitek nun für ihre gelungene Bauweise einen Preis erhalten.

Nicht das traditionell schwäbische Satteldach, sondern ein moderner und offener Neubau steht inmitten von Westerringen. Familie Woitek hat das alte Bauernhaus der Großmutter komplett umgebaut. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so wirkt, es gibt noch originale Steine in ihrem Haus. „Wir haben die alten Ziegel abgeklopft und an die Wand gebaut“, sagt Klaus Woitek. Doch nicht nur innen, auch von außen wirkt das Haus sehr durchdacht, wie die Jury lobte. Das zeigte sich in der Ausrichtung des Gebäudes: Es orientiert sich klar weg von der stark befahrenen Straße an der Nordseite und öffnet sich hin zum Garten mit einer offenen Glasfront. Die Fachjury betonte, der Gegenentwurf zu dem immer beliebter werdenden Typus des Toskanahauses habe sie überzeugt.

Die anderen 13 Häuser standen dem Neubau in Westerringen in nichts nach. Die Jury, in der unter anderem Landrat Martin Sailer, stellvertretende Landrätin Sabine Grünwald und Kreisbaumeister Frank Schwindling sowie Kreisheimatpflegerin Claudia Ried die Häuser bewertet haben, erklärte, worauf sie Wert legen. „Häuser können summen, sprechen oder singen“, leitete Kreisbaumeister Frank Schwindling seine Rede ein. Ein Haus kann seit Jahrzehnten aber auch erst seit kurzer Zeit an einem Ort stehen und schon ortsbestimmend sein. Solche Häuser würden singen, um bei der Metapher zu bleiben.

Eine weniger bildhafte Erklärung für eine ausgezeichnete Bauweise lautete: Häuser müssten sowohl kreativ als auch nutzungsorientiert sein und mehr als nur ein Zweckbau darstellen. Auch die Umnutzung beziehungsweise Sanierung alter Bauten zu einer ökologischen und wirtschaftlichen Bauweise waren Auswahlkriterien. Optimalerweise sind es dem Architekten und Bauherren gelungen, das energetische Konzept ansprechend in die Bauweise zu integrieren. Für die Jury spielte dabei keine Rolle, ob es sich um einen Alt-, Neubau oder ein gewerbliches Gebäude handelt. Unter den prämierten Gebäuden gab es auch Häuser, die im Zweiten Weltkrieg erbaut wurden und inzwischen unter Denkmalschutz stehen. Aber auch sehr moderne Häuser machten die Jury aufmerksam.

Kreisheimatpflegerin Claudia Ried lobte die Rückkehr zur alten Bautradition. „In Oberbayern wird viel mit Holz und Fachwerk gebaut. Das sieht man in Schwaben nicht“, sagte sie. Der urtümliche schwäbische Stil sei ihr bei der Bewertung wichtig gewesen. „Fensterläden, Mitterstallbau und Gesimse sind typische Elemente der schwäbischen Bauart“, erklärte Ried. Der fehlende Balkon und die typische Dachneigung von 45 Grad seien ebenfalls markant schwäbisch. Eine Auszeichnung für ihr Baukonzept haben unter anderem das Cosimosinischen Schlösschen in Bobingen erhalten, das um 1540 erbaut wurde. Ebenso erhielten ein Wohnkomplex aus 48 Wohnungen in Königsbrunn und ein Bauernhaus aus Langweid den Preis.

