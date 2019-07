vor 20 Min.

Ausstellung: Hält Ihr Humor diese Cartoons aus?

Einer der bösesten Karikaturisten, Til Mette, zeigt seine Cartoons in Schwabmünchen. Die ganz derben Werke sind in einer Ecke für Hartgesottene untergebracht.

Da hat Museumsleiterin Sabine Sünwoldt wieder einen besonderen Künstler nach Schwabmünchen geholt. Einer der bekantesten und „bösesten“ Karikaturisten, Til Mette, zeigt seine Ausstellung „Cartoons für die moralische Elite mit Bildung, Geld & gutem Geschmack“ im Museum in der Holzheystraße in Schwabmünchen. Sie öffnet am Sonntag 21. Juli, um 11.30 Uhr und ist bis Mitte November zu sehen.

Til Mette (Jahrgang 1956) ist einer der ganz Großen auf dem Gebiet der gesellschaftskritischen Karikatur. Nicht jeder Cartoonist zeichnet schließlich jede Woche für den Stern. Er studierte noch Kunst und Geschichte in Bremen, als seine Arbeiten bereits in der Süddeutschen Zeitung und der Frankfurter Rundschau veröffentlicht wurden. 1985 war er Mitbegründer der TAZ Bremen. Til Mette zeichnet regelmäßig für die TAZ Bremen, den Bremer Weser-Kurier und seit 1995 auch für den stern. International erschienen seine Cartoons im britischen Punch und in der us-amerikanischen Funny Times. Nach 15 Jahren (ab 1992) in New York City und Montclair (New Jersey), leben Til Mette und seine Frau heute mit ihren zwei Töchtern in Hamburg. Mette erhielt 2003 den Deutschen Karikaturenpreis in Bronze und 2009 den Deutschen Karikaturenpreis in Gold. 2013 wurde er mit dem Deutschen Cartoonpreis ausgezeichnet. Er veröffentlichte zahlreiche Cartoon-Bände. Doch nicht nur als Karikaturist und Cartoonist ist Til Mette erfolgreich, sondern auch als „klassischer“ Maler und Zeichner.

Sabine Sünwoldt freut sich bereits auf die Ausstellung und hat für die ganz bösen und wüsten Cartoons mit einer besonderen Ecke vorgesorgt. „Die Ausstellung wird sehr witzig und wir werden hoffentlich wieder viele Lacher im Museum hören, aber wir haben auch eine ,Ecke für Hartgesottene‘ eingebaut, die von Kindern und von Erwachsenen, die zu übermäßiger Aufregungsbereitschaft neigen, vielleicht besser gemieden werden sollte“, verrät Sabine Sünwoldt vorab.

Zur Ausstellungseröffnung am Sonntag gibt es auch Musik vom Trio „Swingin’ Guitars“.

Die Ausstellung „Cartoons für die moralische Elite mit Bildung, Geld & gutem Geschmack“ von Til Mette ist bis Sonntag, 17. November, zu den Öffnungszeiten des Museums zu sehen. Mittwochs, sonntags und an Feiertagen jeweils von 14 bis 17 Uhr und zusätzlich sonntags von 10 bis 12 Uhr.

