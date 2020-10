vor 17 Min.

Ausstellung "Raw Matter" im Kunsthaus: Rohes Fleisch gemalt auf Papier

Plus Die Künstlerin Alexandra Vassilikan zeigt in Schwabmünchen die Dunkle Seite der Malerei. Ihre Ausstellung "Raw Matter" hat mit Verwesung und Vergänglichkeit zu tun.

Die Tochter armenisch-deutscher Eltern hat nach Stationen in Lissabon und London ihre Ateliers in Paris und Klimmach/Guggenberg. Sie ist mit zahlreichen Ausstellungen und internationalen Auszeichnungen geehrt, unter anderem ist sie Kunstpreisträgerin der Stadt Schwabmünchen. Nun ist ihre Ausstellung "Raw Matter" von Dienstag, 13. Oktober, bis Sonntag, 8. November, im Kunsthaus in der Bahnhofstraße in Schwabmünchen zu sehen.

Die Exponate in der aktuellen Ausstellung im Kunsthaus Schwabmünchen bilden den Zeitraum von 1996 bis 2020 ab, das Material besteht aus großformatigen Papieren, Pigmenten, Pastell, Tinte und Asche.

Von gehäuteten Ochsen und der Schönheit rohen Fleisches

"Möglich, dass wir Parallelen sehen zu Chardin und seinem Grande Raie, zu Rembrandt und seinem enthäuteten Ochsen, zu Soutine und zu Francis Bacon. Sie alle waren fasziniert von der Schönheit rohen Fleisches in der bildlichen Darstellung. Mit der Darstellung des Leidens der Tiere werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit sensibilisiert für die Verwandtschaft von Menschheit, Tier- und Pflanzenwelt.

Alexandra Vassilikian mit ihrer neuesten Arbeit – einer Installation aus Wildschweingemälde, Fotogramm und Ästen. Bild: Ingeborg Anderson

Auch die neueren Forschungen der Ethologie betonen stärker die Gemeinsamkeiten, als die Unterschiede der Lebewesen", erzählt Dr. Henriette Burmann vom Kunstverein. "Und wirklich liegen genau diese drei Strömungen ihren Werken zugrunde und leiten die Künstlerin bei ihren Versuchen, sie zu synthetisieren und darzustellen", so Burmann.

Öffnungszeiten und Informationen über die Ausstellung

Die Öffnungszeiten sind Dienstag und Donnerstag von 10 bis 13 Uhr, Mittwoch von 11 bis 15 Uhr und Sonntag von 15 bis 18 Uhr. Ein Künstlergespräch ist am Sonntag, 25. Oktober, von 15 bis 18 Uhr geplant. (SZ)

