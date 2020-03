vor 16 Min.

Auszeichnung: Der Grüne Kranz punktet mit regionaler Küche

Plus Er kauft ein, kümmert sich um die Gäste und gestaltet die Speisekarten. Wirt Bernhard Weis kümmert intensiv sich um sein Gasthaus Zum grünen Kranz - mit Erfolg

Von Ellina Totoeva

So viel Engagement zahlt sich aus: Nun hat der Inhaber Bernhard Weis zum dritten Mal in Folge einen „Gastro-Diamanten Europa “ für seinen Gasthof Zum Grünen Kranz in Großaitingen erhalten. Bei der Auszeichnung konnte der Landgasthof mit hervorragender Service-Qualität und Gastfreundschaft eine sehr positive Bewertung mit rund 580 Punkten von den möglichen 610 erzielen – eine Spitzenleistung. Volle Punktzahl erhielt der Gasthof zum Beispiel in den Kategorien Ambiente, Außen-/ und Raucherbereich aber auch für die Hygiene im Haus. Die anonymen Gäste waren ebenfalls sehr angetan von dem Geschmack und der Qualität des Essens. Preisgekrönt mit dem Gastro-Diamanten Europa war der Landgasthof Zum grünen Kranz auch schon von 2014 bis 2016 und von 2017 bis 2019. Da der Preis für zwei Jahre vergeben wird, ist diesmal die Auszeichnung bis 2021 gültig.

Der Grüne Kranz bekam auch andere Auszeichnungen Zusätzlich hat Weis für seinen Gasthof auch schon im Jahr 2014 den ersten Platz beim Gastronomiepreis Bayern für gutbürgerliche Küche erhalten. Ein Erfolgsrezept ist die regionale Küche, die auf regionale Zutaten setzt. „Die Kartoffeln sind aus Königsbrunn, das Gemüse kommt aus Landsberg und die Sprossen aus Hiltenfingen “, berichtet Weis. Das Fleisch stammt von einem Augsburger Metzger, der dieses aus dem Schwarzwald geliefert bekommt. Das Rindfleisch für die Steaks kommt aus Irland , da dieses schon seit Jahren mit seiner Qualität überzeuge. Hier lesen Sie mehr über den Gasthof Zum Grünen Kranz

