Auszeichnung: Sie engagieren sich seit Jahren für Vertriebene in Königsbrunn

Plus Johanna Metzner und Heinz Streubel sind seit Jahrzehnten in der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Königsbrunn aktiv. Nun wurden sie für ihren Einsatz geehrt.

Seit 70 Jahren engagiert sie sich für die Vertriebenen. Dafür wurde die Königsbrunnerin Johanna „Hansi“ Metzner nun geehrt. Kurt Aue, Orts- und Kreisobmann der Ortsgruppe der Sudetendeutschen Landsmannschaft (SL), überreichte Metzner das große Ehrenzeichen „für langjährige und hervorragende Dienste für Heimat und Volksgruppe“.

Die Witwe des ehemaligen Bürgermeisters Adam Metzner hatte mehrere Jahrzehnte die Frauengruppe der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Schwaben betreut und weitere Aufgaben übernommen. Die 94-Jährige erhielt auch eine Ehrenurkunde für 70 Jahre aktive Tätigkeit. Darüber hinaus wurde sie zum Ehrenmitglied in Kreis- und Ortsverband ernannt.

Auch Altstadtrat Heinz Streubel erhielt das große Ehrenzeichen. Er habe, so führte Kreisobmann Aue aus, „jahrzehntelang im Stillen gewirkt“. Streubel war unter anderem acht Jahre Beisitzer der Ortsgruppe und 48 Jahre Kassenprüfer.

1600 Vertriebene kamen nach Kriegsende nach Königsbrunn

Anlass für die Ehrungen war die Erinnerung an die Gründung der Ortsgruppe der Sudetendeutschen Landsmannschaft vor 70 Jahren. Weil die ursprünglich für Ende März geplante Feier wegen der Corona-Krise abgesagt werden musste, fand die Ehrung im kleinen Rahmen im Sitzungssaal des Rathauses in Königsbrunn statt. Auch Bürgermeister Feigl erhielt eine Dankesurkunde, mit der, so Aue, auch sein Einsatz für die Vertriebenen in neuer Zeit gewürdigt werde.

Aue erinnerte daran, dass die Vertreibungen von Deutschen aus der Tschechoslowakei 1946 innerhalb weniger Wochen rund 2,6 Millionen Menschen vor allem nach Bayern geführt hätten. 1600 von ihnen seien in Königsbrunn untergekommen, der Ort sei dadurch um 50 Prozent gewachsen. Das sei damals eine schwierige Situation für Vertriebene wie für die Ortsbevölkerung gewesen, erinnerte Bürgermeister Feigl.

Ortsgruppe wurde vor 70 Jahren gegründet

Die Vertriebenen wurden meist von der Gemeindeverwaltung in oft beengte Wohnhäuser einquartiert. „Das ist nicht immer gut angekommen“, sagte Feigl. Auch sahen viele Einheimische ihre Heimat gefährdet. Die neuen Nachbarn aus dem Sudeten- und dem Egerland seien dann aber rasch zu Königsbrunnern geworden.

„Sie haben diesen Ort mit aufgebaut“, sagte Feigl bei der Ehrungsfeier. Sie hätten mit angepackt und mit bewegt. Feigl nannte die Geehrten „ganz besondere Vorbilder“. Es sei wichtig, die Lebenserfahrungen weiterzugeben.

An die Gründung der SL-Ortsgruppe und das Wirken der Flüchtlinge soll am Sonntag, 20. September, in einem Gottesdienst gedacht werden. In Wehringen wird am Samstag, 10. Oktober, ebenfalls ein Gedenkgottesdienst stattfinden.