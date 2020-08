09:06 Uhr

Auto erfasst Fußgänger

Bei einem Unfall in Untermeitingen wurde ein Fußgänger verletzt. Über den Unfallhergang gibt es unterschiedliche Versionen.

Leichte Verletzungen erlitt ein Fußgänger bei einem Unfall in Untermeitingen. Laut Polizeibericht war am Mittwoch gegen 16.30 Uhr ein 29-jähriger Autofahrer auf dem Lechring in südlicher Richtung unterwegs. Er erfasste einen 25-jährigen Fußgänger, der die Straße überqueren wollte, mit der rechten Fahrzeugseite an der Hand.

Zum Unfallhergang machen die Beteiligten widersprüchliche Aussagen. Wer den Unfall beobachtet hat und dazu Angaben machen kann wird gebeten, sich bei der Polizei in Schwabmünchen unter Telefon 08232/9606-0 zu melden. (SZ)

