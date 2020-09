10:00 Uhr

Auto erfasst ein zehnjähriges Mädchen in Langenneufnach

Die Schülerin war am Dienstag auf dem Weg nach Hause, als sie vom Außenspiegel eines fahrenden Wagens getroffen wurde. Das Mädchen wurde schwer verletzt.

Eine zehnjährige Schülerin aus Langenneufnach ist am Dienstagnachmittag auf dem Schulrückweg von einem Auto erfasst worden. Sie wollte auf dem Heimweg vom Schulbus die Hauptstraße kurz vor der Raiffeisenstraße überqueren. Dabei wurde sie vom Außenspiegel eines Autos erfasst und stürzte.

Mädchen muss mit Gehirnerschütterung ins Krankenhaus

Die 57 Jahre alte Fahrerin konnte keine Angaben zum Unfallhergang machen. Sie gab an, erst etwas bemerkt zu haben, als sie einen Schlag an der Fahrzeugseite wahrnahm, berichtet die Polizei. Das Mädchen war ansprechbar und wurde ohne Knochenbrüche aber mit Prellungen und einer starken Gehirnerschütterung in die Uniklinik Augsburg eingeliefert. Der Sachschaden am Auto beträgt etwa 750 Euro. (AZ)

