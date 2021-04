Auto in Schwabmünchen auf Baumarkt-Parkplatz angefahren

Auf dem BayWa-Parkplatz in Schwabmünchen ist ein BMW angefahren worden. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden.

Ein grauer BMW ist am Samstag zwischen 15.05 und 15:35 Uhr in der Albert-Einstein-Straße auf dem Parkplatz des BayWa Bau- und Gartenmarktes angefahren worden. Dabei wurden die gesamte linke Seite sowie die Stoßstange beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter 08232/96060. (AZ)