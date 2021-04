Auto in Schwabmünchen beschädigt: Unfallverursacher flieht

Ein Unbekannter hat ein Auto in der Gottlieb-Daimler-Straße in Schwabmünchen beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1000 Euro und bittet um Zeugenhinweise.

Ein Auto, das auf einem Parkplatz an der Gottlieb-Daimler-Straße in Schwabmünchen stand, wurde angefahren. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Dienstag zwischen 11.25 und 11.35 Uhr.

Der schwarze BMW war zwischen dem TÜV Süd und der DM-Filiale geparkt. Ein bislang unbekannter Fahrer hatte das rechte Heck beschädigt. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen. (AZ)