vor 16 Min.

Auto kracht in Schwabmünchen in eine Hauswand

Am Sonntagabend ist es in der Schwabmünchner Bahnhofstraße zu einem witterungsbedingten Unfall gekommen.

Ein Auto ist in Schwabmünchen ins Rutschen geraten und gegen ein Auto und eine Hauswand gekracht.

Von Christian Kruppe

Am Sonntagabend ist es in der Schwabmünchner Bahnhofstraße zu einem witterungsbedingtem Unfall gekommen. Ein aus Richtung Untermeitingen kommendes Auto ist, wohl wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, beim Linksabbiegen nach den Bahnschranken ins Rutschen geraten. Dabei krachte der VW zuerst in einen an der Kreuzung wartenden Audi und danach in eine Hauswand. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

