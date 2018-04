vor 19 Min.

Auto schleudert gegen Baum

Wagen demoliert, Fahrer nur leicht verletzt

Es ging ganz schnell. Ein 26 Jahre alter Mann aus Gessertshausen fuhr am Montagmittag gegen 12.45 Uhr auf der Kreisstraße A13 von Waldberg Richtung Reinhartshausen. Vermutlich, so Bobinger Polizeibeamte, wegen überhöhter Geschwindigkeit auf regennasser und rutschiger Straße, brach der Pkw in einer leichten Linkskurve aus, kam aufs Bankett, schleuderte zwischen einem Baum und einem Straßenleitpfosten auf Waldboden unsteuerbar dahin. Dann prallte der Kleinwagen mit der vorderen linken Seite gegen einen Baum, drehte sich wohl einmal um seine eigene Achse und blieb dann total zerstört zwischen Straßenrand und kleinem Graben liegen. Glücklicherweise wurde der Fahrer nicht so schwer verletzt, weshalb er selbst seinem Fahrzeug entsteigen konnte. Der junge Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.

