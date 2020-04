vor 21 Min.

Auto überschlägt sich: 19-Jähriger war zu schnell unterwegs

Ein Unfall ereignete sich am Ostermontag in Schwabmünchen. Ein 19-Jähriger wurde dabei verletzt.

Ein Auto hat sich zwischen Schwabmünchen und Untermeitingen überschlagen. Der Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht.

Ein 19-jähriger Fahrer war zu schnell unterwegs und hat einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann am Ostermontag gegen 22 Uhr auf der Verbindungsstraße von Schwabmünchen in Richtung Untermeitingen unterwegs. In einer Kurve brach das Heck des Autos aus, weil der Fahrer zu schnell gefahren war.

Nach Autounfall: 13.000 Euro Sachschaden

Der Wagen überschlug sich und kam auf den Rädern wieder zum Stehen. Der 19-Jährige saß allein im Auto und wurde mit Verletzungen in die Wertachklinik nach Schwabmünchen gebracht.

Zu seinem derzeitigen Gesundheitszustand gibt es keine Erkenntnisse. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 13.000 Euro.

