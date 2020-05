vor 47 Min.

Auto überschlägt sich bei Unfall bei Langenneufnach mehrfach

Ein 20-jähriger Autofahrer kam am Dienstagnachmittag mit seinem Auto bei Langenneufnach von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich mehrfach.

Ein Auto kam am Dienstag in Langenneufnach von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der 20-jährige Fahrer erlitt mittelschwere Verletzungen.

Nach Angaben der Polizei war der junge Mann am Dienstag gegen 15.35 Uhr mit seinem Auto von Maria Vesperbild nach Langenneufnach unterwegs. In einer lang gezogenen Linkskurve verlor er die Kontrolle über das Auto, ohne dass ein anderes Fahrzeug daran beteiligt war.

Unfall bei Langenneufnach: Autofahrer erleidet mittelschwere Verletzungen

Der Wagen geriet in den Straßengraben, überschlug sich mehrfach und landete auf einem Acker. Weil Airbag und Gurtstraffer am Fahrzeug auslösten, kam der Fahrer mit mittelschweren Verletzungen davon. Er wurde in die Wertachklinik nach Bobingen gebracht. Über seinen derzeitigen Gesundheitszustand liegen der Polizei keine Erkenntnisse vor.

An dem Auto des Verunglückten entstand Totalschaden, der auf 5000 Euro geschätzt wird. (SZ)

