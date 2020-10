15:35 Uhr

Autofahrer beschädigt geparktes Auto in Königsbrunn

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der in Königsbrunn einen geparkten Wagen angefahren hat.

Einen Fall von Unfallflucht untersucht die Bobinger Polizei: In der Simpertstraße in Königsbrunn wurde ein geparktes Auto beschädigt. Der Schaden ist erheblich.

Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstag zwischen 17.30 Uhr und Mitternacht einen Wagen frontal angefahren, der auf Höhe der 50er-Hausnummern in der Simpertstraße abgestellt war. Wie die Polizei berichtet, muss dem Fahrzeugführer der Zusammenstoß aufgefallen sein. Dieser war so kräftig, dass dadurch das Nummernschild des anderen Wagens abgefallen ist.

Den Schaden schätzt die Polizei auf 3000 Euro. Zeugen sollen sich unter 08234/9606-0 bei der Polizeiinspektion Bobingen melden. (AZ)

