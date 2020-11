vor 32 Min.

Autofahrer fährt Fußgängerin in Großaitingen an

In Großaitingen hat ein Autofahrer eine Fußgängerin angefahren.

In Großaitingen kam es zu einem Unfall, weil ein Autofahrer eine Fußgängerin übersehen hat. Die Frau wurde mit Verletzungen in eine Klink gebracht.

Ein Autofahrer hat in Großaitingen eine Fußgängerin übersehen und angefahren. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Donnerstag gegen 16 Uhr. Der Fußgängerin wollte gerade die Einmündung an der Lindauer Straße und dem Cyrill-Kistler-Weg queren, als sie von dem Auto erfasst wurde.

Frau kommt mit Verletzung ins Krankenhaus

Durch den Zusammenstoß erlitt die Frau eine Verletzung am rechten Bein und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Am Auto entstand kein Schaden. (AZ)

