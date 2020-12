vor 16 Min.

Autofahrer fährt mit 1,5 Promille durch Königsbrunn

Die Polizei hat auf der alten B17 in Königsbrunn einen Autofahrer kontrolliert. Der 65-Jährige hatte deutlich zu viel Alkohol getrunken. Der Alkotest ergab 1,5 Promille.

Die Polizei hat auf der alten B17 in Königsbrunn einen Autofahrer kontrolliert. Der 65-Jährige hatte deutlich zu viel Alkohol getrunken.

Die Polizisten hielten den Autofahrer am Mittwoch kurz vor Mitternacht auf der Haunstetter Straße in Königsbrunn an. Den Beamten sei sofort aufgefallen, dass der Rentner deutlich nach Alkohol roch, heißt es im Polizeibericht. Ein Atemtest ergab einen Wert von 1,5 Promille.

Der Mann musste zur Blutentnahme mit in die Wertachklinik in Bobingen. Sein Führerschein wurde sichergestellt, und der 65-Jährige wird wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt. (AZ)

Lesen Sie auch:

Themen folgen