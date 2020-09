11:48 Uhr

Autofahrer fährt verursacht Unfall im Kreisverkehr und flüchtet

Weil Autofahrer entgegen der Fahrtrichtung in einen Kreisverkehr bei Untermeitingen gefahren ist, musste ein anderes Fahrzeug ausweichen.

Ein Autofahrer ist entgegen der Fahrtrichtung in einen Kreisverkehr bei Untermeitingen gefahren und hat einen Unfall verursacht.

Ein Autofahrer ist entgegen der Fahrtrichtung in einen Kreisverkehr gefahren und hat einen Unfall verursacht. Laut Polizei ereignete sich der Unfall auf der Staatsstraße zwischen Lagerlechfeld und Schwabmünchen bereits am Montag, den 29. Juni, gegen 23.45 Uhr.

Die Polizei ging zunächst davon aus, dass ein 33-jähriger Fahrer mit seinem Lieferwagen auf eine Verkehrsinsel fuhr und dort gegen einen Baum prallte. Er und sein siebenjähriges Kind wurden dabei leicht verletzt.

33-Jähriger musste ausweichen und geriet auf Verkehrsinsel

Im Rahmen der Vernehmung stellte sich nun aber heraus, dass ein blauer BMW Touring mit Augsburger Kennzeichen von Graben kommend entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr einfuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Fahrer des Lieferwagens aus und geriet deshalb auf die Verkehrsinsel.

Der Autofahrer flüchtete. An der Verkehrsinsel entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro, am Lieferwagen von rund 10.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 08232/96060 entgegen.

