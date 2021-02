vor 31 Min.

Autofahrer macht in Großaitingen Driftversuche auf dem Fußballplatz

Ein Unbekannter hat auf dem Fußballplatz in Großaitingen mit seinem Auto Driftversuche gemacht. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Zeit zwischen Samstag, 12. Februar, und Montag, 15. Februar, wurde der Fußballplatz in der Schützenstraße in Großaitingen von einem unbekannten Autofahrer beschädigt.

Großaitinger Fußballplatz ist nicht vor unbefugtem Betreten geschützt

Wie die Polizei berichtet, ist der Fußballplatz derzeit nicht vor unbefugtem Betreten geschützt, weil ein Zaun auf der Westseite fehlt. Dies nutzte ein unbekannter Autofahrer aus, um auf dem schneebedeckten Fußballfeld mehrere Driftversuche zu machen. Anschließend fuhr der Unbekannte mit seinem Fahrzeug einen großen Bogen über den Sportplatz bis er ihn über die Straße "An den Sportplätzen" wieder verließ. Durch das Befahren wurde die Grasnarbe des Fußballfelds beschädigt, und es entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter 08232/9606-0 entgegen. (SZ)

