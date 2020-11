13:37 Uhr

Autofahrer prallt in Wehringen gegen einen Laternenmast

In Wehringen war ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Ein Autofahrer kommt in Wehringen von der Straße ab und prallt gegen einen Laternenmast. Vorsorglich fliegt ein Rettungshubschrauber an.

Ein Autofahrer verursachte am Samstagmittag in einem Wohngebiet in Wehringen einen Unfall. Aus ungeklärter Ursache kam er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Laternen- und einen Strommast, der Laternenmast stürzte zu Boden.

Der Autofahrer wird bei dem Unfall in Wehringen verletzt

Die Freiwillige Feuerwehr Wehringen sicherte die Unfallstelle und rettete den Fahrer aus dem Auto. Vorsorglich flog auch ein Rettungshubschrauber an. Der Mann war jedoch nur leicht verletzt und konnte mit dem Krankenwagen in das Universitätsklinikum nach Augsburg gebracht werden.

Das total beschädigte Auto musste abgeschleppt und der Strommast ausgetauscht werden. Unbeteiligte Personen kamen nicht zu Schaden. (cako)

