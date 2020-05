08:00 Uhr

Autofahrer rammt Holzhütte in Untermeitingen und flüchtet

Ein Unbekannter hat eine Holzhütte am Parkplatz des Sportvereins in Untermeitingen angefahren und einen hohen Schaden verursacht.

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat eine Holzhütte in Untermeitingen angefahren. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag. Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub.

Polizei schätzt Schaden auf 5000 Euro

Die Hütte befindet sich an der Westseite des Parkplatzes am Sportverein in der Ungarnstraße in Untermeitingen. Durch den Aufprall wurde sie stark beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 5000 Euro.

Zeugen, die etwas zu dem Vorfall sagen können, sollten sich bei der Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 melden. (SZ)

