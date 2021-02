10:00 Uhr

Autofahrer rammt Zaun in Untermeitingen und verschwindet

In Untermeitingen hat ein Autofahrer einen Zaun gerammt und sich aus dem Staub gemacht. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein bislang unbekannter Fahrer hat in Untermeitingen einen Zaun gerammt und sich aus dem Staub gemacht. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall zwischen Samstag, 30. Januar, und Montag, 1. Februar.

Fahrer rammt Zaun in Untermeitingen: Polizei sucht Zeugen

Dabei wurde ein Zaun bei einer Wohnanlage am Lechring in Untermeitingen beschädigt. Dieser grenzt an einen Autostellplatz an. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 100 Euro.

Zeugen, die etwas zu dem Unfall sagen können, sollten sich bei der Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden. (SZ)

