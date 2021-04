Autofahrer überschlägt sich bei Reinhartshausen und muss ins Krankenhaus

Ein Autofahrer wurde bei einem Unfall im Bobinger Ortsteil Reinhartshausen so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus musste.

Der 25-Jährige war laut Polizei am Mittwoch gegen 16.40 Uhr mit seinem Auto auf der Hattenbergstraße (Kreisstraße 13) in Richtung Reinhartshausen unterwegs. Als er ein vor ihm fahrendes Auto überholte und mit diesem auf gleicher Höhe war, lenkte dessen 51-jähriger Fahrer unbeabsichtigt zu weit nach links, sodass der Überholende ausweichen musste.

Dabei geriet der junge Mann ins Bankett, kam ins Schleudern und überschlug sich mit seinem Auto. Der 25-Jährige wurde mit einer Schulterverletzung vom Rettungsdienst in die Wertachklinik Bobingen gebracht. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von 5000 Euro. (nos)

Lesen Sie auch: