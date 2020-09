vor 48 Min.

Autofahrer übersieht anderes Auto: 15.000 Euro Schaden

Ein 29 Jähriger übersah ein anderes Auto an einer Kreuzung in Bobingen.

Ein Auto musste nach einem Unfall auf der Krumbacher Straße in Bobingen abgeschleppt werden. Die Fahrerin wurde ins Krankenhaus gebracht.

Ein kleiner Fahrfehler hatte am Mittwochmorgen schwere Folgen: Ein 29-Jähriger, der mit seinem Wagen auf der Krumbacher Straße in Fahrtrichtung Siedlung unterwegs war, übersah an der Kreuzung mit der Weidenstraße und der Straßberger Straße, ein anderes Auto. Darin saß eine Frau – beim Zusammenstoß erlitt sie leichte Verletzungen.

Bei dem Unfall in Bobingen entstand ein Schaden von 15.000 Euro

Die Frau wurde vom Rettungsdienst in die Wertachklinik Bobingen gebracht. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. (AZ)

Lesen Sie mehr aus Bobingen:

Themen folgen